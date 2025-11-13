În cadrul dialogului, Dan Andronic a analizat modul în care România a fost influențată de evenimentele din martie 1990. Perioada care a urmat a fost marcată de o dominare a forțelor de stânga până în anul 1996, când scena politică a fost condusă de Ion Iliescu, fost prim-secretar în regimul comunist și un apropiat al lui Nicolae Ceaușescu.

Andronic a subliniat că, în acel context, România era izolată pe plan internațional, în timp ce alte state din regiune formau alianțe, precum Grupul de la Visegrad. Țara noastră s-a confruntat cu dificultăți în depășirea etichetelor politice impuse în anii de tranziție, iar schimbările au avut loc lent, de-a lungul mai multor ani.

„(n.red momentul din martie ’90) a fost mai puțin perceput ca o lovitură, mai ales că s-a terminat destul de repede. Acolo s-au gestionat lucrurile mult mai bine decât se așteptau alții, dar ne-a dus într-o zonă în care până în 1996 noi am stat într-o stângă, am fost dominați de stânga. Stânga care era urmașa partidului comunist, indiferent cum s-a numit și ce i-ar spune. Eram conduși de un fost secretar de județ, prim secretar, unul din oamenii apropiați de Ceaușescu, Ion Iliescu. În condițiile în care toți ceilalți erau pe dreapta, în condițiile în care toți ceilalți creau alianțe, Visegrad, în condițiile în care România era izolată pe plan internațional, ne chinuiam de la un punct încolo, dar e foarte greu să ștergi anumite anumite ștampile, pentrucă odată ce ți se pune o ștampilă nu vine nimeni s-o scoată”, a spus Dan Andronic în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tranziția democratică a României, de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu, a fost considerată un moment de deschidere istorică, care putea schimba imaginea țării pe plan internațional. Emil Constantinescu a reușit să construiască relații personale cu lideri importanți precum Jacques Chirac și Bill Clinton, fapt care a creat oportunități majore pentru România. Cu toate acestea, criza economică apărută în acea perioadă, amplificată de criza financiară din Rusia, a pus capăt acestui moment favorabil și a blocat o parte din progresele posibile.

„Ușor, ușor lucrurile poate să se schimbe, dar când vorbim de evoluția unei țări, ușor, ușor înseamnă ani buni. E când am reușit să facem tranziția, prima tranziție democratică din istoria recentă a României, de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu, a venit criza economică. Emil Constantinescu, relație personală cu Chirac, Emil Constantinescu, relație personală cu Bill Clinton. Deci aveam un conducător care putea schimba fața României. A venit criza economică, a fost criza din Rusia, dacă îmi aduc bine aminte, s-a terminat. S-a închis fereastra de oportunitate. Asta înseamnă, pe pe lângă decalajul istoric pe care noi îl avem față de occidentul catolic, catolic protestant. (…) Deci pe lângă decalajul istoric care există, a mai apărut și acest decalaj politic care ne-a costat și 10 ani pentru viața mea și viața ta înseamnă foarte mult”, a subliniat jurnalistul.

Potrivit analizei lui Andronic, România a fost afectată nu doar de decalajul istoric existent față de Occidentul catolic și protestant, ci și de un decalaj politic apărut în anii de tranziție. Acest decalaj a întârziat dezvoltarea și modernizarea țării, provocând o stagnare de cel puțin un deceniu în evoluția sa.

Jurnalistul a comparat situația României din acea perioadă cu o stare de blocaj, o țară aflată „cu liftul între etaje”, incapabilă să urce sau să coboare. Totuși, el a evidențiat că, în ciuda acestor dificultăți, România a avut o evoluție extraordinară în ultimele decenii, chiar dacă transformările nu sunt mereu ușor de perceput de către cetățeni.

„Înseamnă să rămâi cu liftul între etaje și să n-ai posibilitatea nici măcar să urci pe scări. Încercăm, se fac eforturi din punctul ăsta de vedere și după părerea mea, România a avut o evoluție extraordinară. De multe ori ți-e foarte greu să recunoști cum se schimbă lucrurile în jurul tău, pentru că te obișnuiești cu el. Se pare natural, dar eu având pasiunea asta pentru istorie, mi-e foarte ușor să mă întorc în timp pentru că am mai învățat un lucru. Întotdeauna, dacă vrei să judeci corect un anumit eveniment, trebuie să încerci să judeci cu mintea celor de atunci, nu cu mintea ta”, a mai spus Dan Andronic.

În finalul discuției, Andronic a subliniat importanța abordării evenimentelor istorice cu înțelegerea și mentalitatea epocii respective. El a atras atenția că aplicarea conceptelor moderne asupra situațiilor de acum 20 sau 30 de ani poate conduce la interpretări greșite, iar o analiză corectă trebuie să țină cont de contextul și realitățile de atunci.

„Mintea ta nu e capabilă. Adică degeaba aplici niște concepte actuale la o situație de acum 20 de ani. N-are nicio legătură. E foarte simplu să judeci și să arăți cu degetul, să pui o ștampilă, cum facem toți tot timpul. Dar e foarte complicat să înțelegi”, a conchis acesta.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.