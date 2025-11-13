În cadrul celui mai nou podcast difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul clujean Romeo Couți l-a avut ca invitat pe jurnalistul Dan Andronic. Discuția despre Ardeal nu e doar locală. Este istorică și geopolitică. Romeo Couți și Dan Andronic, explică miza ascunsă a Transilvaniei.

De la orgoliile istorice (1918) și diferențele dintre Imperiul Otoman și cel Austro-Ungar, până la modul în care Ungaria și Rusia privesc această regiune. O analiză despre granițe economice, nu fizice, și despre cum „cumperi” o țară în secolul 21.

Jurnalistul Romeo Couți l-a întrebat pe interlocutorul său care este miza Transilvaniei, precizând că Vladimir Putin a menționat de două ori locația din România în discuțiile sale la nivel internațional.

”Ungaria, după cum bine știm, are o poveste obsesivă, patologică cu Trianonul. Da, pe de altă parte, găsisem un lucru foarte interesant și aici vreau să te provoc să discutăm. Găsisem două discursuri ale lui Vladimir Putin, în urmă cu vreo șapte ani, la o reuniune NATO, iar a doua reuniune era tot o întâlnire de tip internațional, în care Vladimir Putin, discutându-se despre Kosovo, a zis: „OK, vreți să discutăm despre Kosovo? Hai să discutăm atunci și despre Transilvania.” Când s-a pus în discuție statutul zonei Kaliningrad, la fel a spus. Deci, în două discursuri, președintele Rusiei vorbește de Transilvania. Care e, de fapt, miza?”, spune Romeo Couți.

Drept răspuns, jurnalistul Dan Andronic a precizat că miza Transilvaniei este, de fapt, istoria, subliniind că se vorbește despre lucrurile care s-au întâmplat în istoria recentă a regiunii și care au dus la crearea de frustrări în rândul populației.

”Miza, miza este exact istoria. Vorbim de lucruri care s-au întâmplat în istoria recentă a regiunii, a Europei, și în care s-au creat frustrări majore la nivel de populație. Ungaria cu Ardealul, sârbii cu Kosovo”, a precizat acesta.

Jurnalistul de la București a continuat și a precizat că o astfel de situație s-a întâmplat și între Germania și Franța, referindu-se la Alsacia și Lorena.

”Da, apăruse în discuție, pentru că acolo, într-adevăr, e o enclavă. Dar astea sunt niște răni istorice, și orice rană istorică — nu știu — așa cum aveau francezii cu nemții, Alsacia și Lorena, la fel și aici. Ce s-a întâmplat între ei? Au plecat două războaie, nu? Între popoarele astea, din motivele astea. Deci nu mi se pare nimic nelalocul lui”, a mai precizar jurnalistul Dan Andronic.

Pornind de la discuția cum că România mereu a fost dată de exemplu pentru modul în care s-a comportat cu minoritățile, jurnalistul Dan Andronic a ținut să reamintească faptul că România a avut o fereastră de oportunitate, subliniind că țara era văzută precum ”copilul de aur al Europei”.

”România a avut o fereastră de oportunitate, da — 1990 — o expansiune, și era văzută ca „copilul minune al Europei”, singura țară care și-a cucerit independența față de comunism prin sânge. Restul au fost lovituri de palat. Am dat exemplul de nu știu câte ori: Jivkov a ieșit, iar primul ministru, în balcon, a spus: „Tovarășul Jivkov și-a dat demisia.” Tovarășul Jivkov nu-și dăduse demisia, dar a aflat de la televizor. A trăit până la adânci bătrâneți, într-o vilă, cu pensie de președinte. Nu a făcut scandal, nu s-a întâmplat nimic. Deci, România, din punctul ăsta de vedere, a avut un moment bun, astral, care s-a epuizat extrem de rapid, odată cu iunie 1990, care a însemnat un șoc nu numai politic, ci și cultural, în care am fost prezentați ca niște barbari”, a precizat acesta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.