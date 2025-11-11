Adrian Năstase a lansat „Arta de a conduce”. Dan Andronic: Politica pare simplă până ajungi la putere. Cartea este și o invitație la luciditate și disciplină

Jurnalistul Dan Andronic, care a semnat prefața volumului, a deschis evenimentul, explicând publicului perspectivele tratate de fostul premier în carte. În discursul său, Andronic a discutat despre ideile centrale legate de conducere și despre perioada campaniei din 2004.

„Am avut ocazia să îl cunosc mai bine în perioada 2024. Arta de a conduce este o carte care se citește foarte ușor dacă o citești la suprafață. Eu am încercat să văd dincolo și să trag niște concluzii. Una dintre ele este că a conduce nu înseamnă a administra. Administratorul păstrează ordinea, liderul decide ce ordine merită creată. Apoi, puterea (dată de funcție) nu e autoritate, fiind acordată de ceilalți prin încredere sau frică (…)”, a afirmat Dan Andronic.

El a subliniat că Adrian Năstase a evitat abordarea liderului solitar și a promovat colaborarea în echipă.

„ Adrian Năstase a respins ideea liderului solitar. Tot timpul a avut deschidere către echipă. Cartea lui Adrian Năstase merită citită din această perspectivă pentru că propune niște unelte celor care vor să facă politică și vor să înțeleagă cum se face politica. Politica pare simplă până ajungi la putere. Eu cred că această carte este și o invitație la luciditate și disciplină. Te învață să aliniezi scopul, oamenii și timpul”, a adăugat el.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a punctat relevanța perioadei 2000 – 2004, considerând că aceasta a reprezentat momentul în care România și-a consolidat orientarea pro-democratică și pro-atlantică. El a explicat că experiența și expertiza lui Adrian Năstase rămân utile pentru partidul social-democrat și pentru cei care se implică în politică.

„Vă dați seama în ce poziție dificilă sunt și ce presiune a pus Dan pe mine. Vă mărturisesc că am ținut să vin astăzi la lansarea cărții fiindcă istoria prinsă în această carte face parte din istoria României și nu putem să separăm aceste lucruri. Anul 2000 – 2004 a însemnat punerea bazelor pro-democrație, pro-atlantice. Sunt sub impresia Congresului de vineri, când ați văzut cu toții că Adrian Năstase nu face parte doar din trecutul PSD-ului, ci și din prezent, și să sperăm că va face parte și din viitor. Noi avem nevoie, în acest moment, de experiența, expertiza și de lucrurile pe care domnul Adrian Năstase le face. În 1996, Adrian Năstase m-a convins să devin membru PDSR. Exemplul său a fost decisiv pentru mine. Cred că în această carte s-a mai clarificat ceva. Una este să vorbim despre tranziție, care înseamnă haos și criză, și alta este să vorbim despre reformă. Reforma înseamnă normalitate, ba chiar o adaptare la o realitate constantă”, a explicat președintele PSD.

Grindeanu a adăugat că volumul poate reprezenta un ghid pentru tinerii care doresc să se implice în politică.

„Închei prin a spune un lucru: mi-aș dori ca această carte să inspire tinerii social-democrați și să devină un exemplu. Inspirația poate fi dată de analiza unui om politic complex, așa cum este Adrian Năstase, care nu a marcat doar politica, ci și istoria României”, a încheiat el.

Profesorul universitar și istoricul Florin Abraham a evidențiat că perioada analizată în cartea lui Adrian Năstase nu este una obișnuită. Aceasta a fost marcantă pentru dezvoltarea României și integrarea ei în structurile internaționale.

„Perioada pe care o acoperă acest volum nu este una oarecare. Este intervalul de timp în care s-au luat decizii și s-au făcut pași care astăzi ni se par firești. Vorbim despre aderarea la NATO dar și despre procesul dificil de aderare la UE”, a arătat istoricul.

Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Dan Constantin, a comparat volumul lui Adrian Năstase cu o cronică istorică, subliniind rolul fostului premier în formarea clasei politice moderne și relația sa cu presa.

„Aș vrea să îi spun domnului președinte Sorin Grindeanu că eu văd această carte un fel de cronică a învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Cred că această linie continuă a conduitei lui Năstase este ceea ce așteaptă cei care v-au investit în această funcție. Cred că este un moment de restartare al Partidului Social Democrat. Adrian Năstase, prin aceste discursuri care reprezintă o chintesență a deciziei politice, este omul care a fost peste vremuri. El a reușit să împingă România spre idealuri greu de atins. Adrian Năstase, împreună cu echipa lui, unii uitați, alții care privesc de sus, a avut o contribuție excepțională. Pentru că reprezintă breasla jurnaliștilor, nu pot să nu subliniez faptul că Adrian Năstase a pornit ca ziarist. A mizat pe o echipă de tineri în care Adrian Năstase s-a remarcat foarte repede. Concepția presei a fost influențată de deciziile și felul în care Adrian Năstase s-a adresat sau a colaborat cu presa. Nu aș putea să uit nici momentele grele prin care a trecut familia. Am fost unul dintre cei care l-au întâmpinat pe Adrian Năstase când a reintrat în viața liberă. Pentru că această carte invită la dezbatere, sfatul este ca toți politicienii să o citească”, a spus Dan Constantin.

Dan Andronic a amintit și un moment simbolic din perioada în care a colaborat cu fostul premier, referitor la relațiile internaționale ale României.

„În 2003, Adrian Năstase a luat decizia să spargă blocada diplomatică și să fie primul străin care calcă în China, în condițiile în care celelalte puteri o izolaseră”, a mai spus jurnalistul.

Fostul premier a explicat că volumul reprezintă o formă de asumare politică, o cronologie a etapelor importante din viața sa și o sinteză a deciziilor luate. El a evidențiat că discursurile incluse în carte nu sunt simple declarații, ci reflecții asupra experiențelor și acțiunilor sale.