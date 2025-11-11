Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Sorin Grindeanu a transmis că susține inițiativa președintelui Nicușor Dan de a chema partidele din coaliție la o consultare privind reforma pensiilor de serviciu.

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate”, a scris Grindeanu.

Liderul social-democrat subliniază că înainte de orice decizie tehnică sau legislativă, este nevoie de o clarificare a pozițiilor și de un dialog echilibrat între instituțiile statului.

Referindu-se la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, Grindeanu le-a calificat drept populiste, dar a atras atenția că acest tip de discurs nu poate face obiectul unei anchete penale.

„Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie, indiferent că este la putere sau în opoziție”, a precizat prim-vicepreședintele PSD.

El a făcut apel la echilibru și la respectarea libertății de exprimare, amintind că disputele politice nu trebuie transformate în conflicte juridice.

Grindeanu a reiterat că obiectivul Partidului Social Democrat este acela de a ajunge la o formă de lege constituțională, care să rezolve problema pensiilor magistraților fără a compromite reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe.”

Grindeanu afirmă că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea pentru deblocarea situației, astfel încât România să poată accesa fondurile europene.

„PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR.”

Mesajul lui Sorin Grindeanu este și un apel la temperarea tonului politic și la colaborare între instituții.

„Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.”

Grindeanu subliniază că, în locul disputelor publice și al atacurilor între instituții, partidele din coaliție ar trebui să se concentreze pe rezultate concrete – în special pe îndeplinirea jaloanelor din PNRR, fără a afecta stabilitatea financiară a sistemului de pensii sau încrederea publicului în justiție.

Reacția lui Grindeanu vine pe fondul conflictului dintre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce aceasta a comparat pensiile magistraților cu un „Caritas” și a afirmat că ele sunt plătite din bani „luați de la gura copiilor”.

CSM a anunțat că sesizează Parchetul General pentru o posibilă infracțiune de incitare la ură sau discriminare. În replică, președintele Nicușor Dan a declarat că „declarația doamnei vicepremier a fost nefericită, dar CSM exagerează”, subliniind că „nu poți fi urmărit penal pentru o opinie” și că va respinge orice cerere de avizare pentru urmărirea penală în acest caz.