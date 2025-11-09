Dan Andronic: „Arta de a conduce”, un manual lucid despre putere, ritm și limite

Dan Andronic descrie „Arta de a conduce” ca pe o carte care pare ușor de parcurs la prima vedere, dar care dezvăluie mult mai mult atunci când este privită prin perspectiva unui martor al tranziției, care l-a cunoscut pe Adrian Năstase încă din anii ’90 și a urmărit campania sa din 2004 din interior. El subliniază că volumul funcționează ca un atelier despre modul în care se formează, se erodează și, uneori, se salvează leadershipul, fără a idealiza scena politică, arătând amestecul de generozitate, interese, cinism și trădare, și punând accentul pe meșteșugul conducerii, nu pe spectacol.

Miezul cărții constă în demontarea a trei confuzii frecvente despre conducere. Mai întâi, a conduce nu înseamnă doar a administra: în timp ce administratorul menține ordinea, liderul decide ce ordine merită creată. Apoi, puterea derivată din funcție nu echivalează cu autoritatea, care se câștigă prin încredere sau, dacă liderul este slab, prin frică. În cele din urmă, popularitatea trecătoare nu înlocuiește legitimitatea, ce se obține în timp, prin rezultate și consecvență. Concluzia autorului: popularitatea e un bonus, scopul principal este impactul.

Cartea oferă o dublă perspectivă asupra conducerii: pe de o parte instrumente tangibile – proceduri, organigrame, bugete, indicatori – și, pe de altă parte, capital intangibil – credibilitate, rețele, reputație și calmul care liniștește o sală în criză. Din această combinație rezultă o „triadă” discretă a succesului: rezultate, reputație și ritual. Ritmul pe care liderul îl imprimă – cum începe, cum încheie, cum ascultă și cum decide – creează cultură, iar cultura, afirmă autorul, devorează strategiile.

Dan Andronic subliniază importanța sincronizării deciziilor cu contextul temporal. O decizie corectă, luată prea devreme, poate fi respinsă, iar dacă vine prea târziu, își pierde eficiența. Autorul vorbește despre „cele trei ceasuri” care trebuie să bată la unison: al instituției, al publicului și al interiorului moral. Când acestea se aliniază, rezultatul pare noroc; când nu, apar justificări sofisticate legate de context. Lecția principală este să rămâi fidel scopului, nu planului.

Define: numești corect problema și criteriile de reușită. Decide: pui pe masă opțiuni reale, criterii explicite (risc, cost, timp, reputație) și un avocat al diavolului. Deliver: clarifici responsabilități, termene, repere intermediare. Debrief: transformi în reflex instituțional învățăturile venite din victorie sau eșec. Cele mai multe organizații nu cad la „Decide”, ci se împiedică la „Deliver” și uită complet „Debrief”.

Dan Andronic evidențiază că „Arta de a conduce” respinge mitul liderului-erou solitar: fără echipă, conducerea nu există. Un leadership eficient combină roluri diferite — strategul, operatorul, gardianul și opozantul loial care are curajul să spună „nu” atunci când toți aplaudă. Lipsa unui astfel de echilibru se plătește scump.

Într-o eră dominată de zgomot, conducerea implică și gestionarea narațiunii: o decizie bună, prost explicată, poate fi percepută negativ, în timp ce una dificilă, bine comunicată, câștigă timp și răbdare. Nu este vorba de „spin”, ci de transparență inteligentă: ce explici acum, ce amâni și ce nu poți explica. Cartea mai subliniază și limitele sănătoase ale puterii, evidențiind hazardul, costurile și rezistențele legitime, iar demisia sau succesiunea sunt prezentate ca instrumente de conducere, nu ca înfrângeri.

Jurnalistul arată că „Arta de a conduce” a lui Adrian Năstase nu oferă rețete, ci instrumente: o invitație la luciditate și disciplină, la alinierea scopului, oamenilor și timpului, la construirea de instituții durabile și de lideri care își asumă consecințele deciziilor.

Tot ce rămâne depinde însă de modul în care fiecare utilizează responsabil puterea de care dispune.