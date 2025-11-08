Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a aflat miercuri în România, într-o vizită care a inclus întrevederi cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderii Parlamentului.

Evenimentul a avut loc în contextul organizării la București a NATO-Industry Forum 2025, principalul eveniment anual al Alianței dedicat cooperării cu industria de apărare.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu Rutte despre întărirea securității României și a flancului estic, precum și despre consolidarea posturii de apărare a NATO în regiune.

Radu Coșarcă a comentat diferența de experiență politică dintre cei doi lideri, afirmând că vizita a scos în evidență contrastul dintre autoritatea fostului premier olandez și atitudinea rezervată a președintelui României.

El a spus că Rutte, cu 14 ani de mandat ca prim-ministru al Olandei, are o influență solidă în Europa și că această diferență de experiență și carismă politică face dificilă obținerea unor rezultate concrete pentru partea română.

„Uitați-vă cum a venit Mark Rutte la Cotroceni, zici că a intrat la el acasă. Uitați-vă la timorarea, timiditatea președintelui nostru în fața unui personaj politic pe care a trebuit să-l cunoască de multă vreme pentru că a ținut prin planul politicii externe cel puțin două decenii. Să nu uităm că Marc Rutte a fost 14 ani prim-ministru al Olandei, o țară a cărei voce este foarte ascultată în Europa și în lume. Deci, de o parte avem o bogată experiență politică, 14 ani de prim-ministru, dincolo avem o bogată experiență de ONG și, mă rog, în ultimii 4 ani și ceva de primar general al Capitalei. Mulți spun, în astfel de întâlniri, că partea română va negocia și va obține rezultate deosebite. Nu cred. Atâta timp cât ne vom prezenta cu o discrepanță de experiență, de talent, de carismă politică, diplomatică, nu cred că avem șanse foarte mari. De asta am vrut să ne uităm la acest moment în care Marc Rutte se pare că îl găzduiește pe președintele Nicușor Dan la Cotroceni”, spune Radu Coșarcă.

Jurnalistul Dan Andronic a completat observația, spunând că momentul de la intrarea în Palatul Cotroceni părea să inverseze rolurile dintre gazdă și oaspete.

„Deci se pare că e palatul lui Rutte și invitat e Nicușor Dan”, a comentat Andronic.

Radu Coșarcă a precizat că prezența lui Mark Rutte la București fusese stabilită înainte de anunțul privind retragerea parțială a unei brigăzi americane din regiune. Potrivit lui, vizita este legată de forumul NATO pentru industria de apărare și nu reprezintă o reacție de moment.

El a adăugat că, deși momentul retragerii trupelor este interpretat ca un semnal negativ, structura de apărare a flancului estic rămâne solidă datorită prezenței permanente a trupelor americane la bazele de la Deveselu și Mihail Kogălniceanu.

„Nu cred că este o vizită de consolare. Aș vrea să spun că această vizită e programată de mult, pentru că e legată de forumul NATO pentru industria de apărare. Deci prezența lui Mark Rutte era programată înainte de a se anunța retragerea unei părți din trupele americane. (…) Sigur că toți suntem de acord. E un semnal prost pe care NATO și Statele Unite îl dau Rusiei. Și vine absolut într-un moment neinspirat, tocmai când Donald Trump vrea să ne convingă că vrea să fie dur cu Putin. Mult mai bun ar fi fost un semnal de genul: „sporim numărul trupelor americane pe flancul de est”. Pe de altă parte, făcând acel pas în spate, ne dăm seama că, de fapt, nu trupele permanente sunt retrase. Ele rămân și ele sunt cele strategice. Sunt trupele de la Deveselu, care apără nu doar România, ci o foarte bună parte a Europei Centrale și de Est. Sunt trupele de la baza Mihail Cogălnicianu. E puțin probabil ca România să fie invadată terestru de Rusia sau de o altă țară. Ca să invadezi România trebuie să treci printr-una sau două țări, deocamdată”, a punctat Coșarcă.

Radu Coșarcă a explicat că apărarea României este asigurată în principal prin componente aeriene, în special prin sistemul Aegis de la Deveselu, integrat cu instalațiile din Polonia, Spania și Turcia.

El a detaliat că brigada 2 a diviziei 101 aeropurtate, prezentă până recent în România, este una dintre unitățile de elită americane și că planurile de retragere vizează mai multe state din regiune.

Jurnalistul a subliniat că pentru NATO, zona cea mai sensibilă a flancului estic nu este România, ci regiunea de nord – Polonia și țările baltice – din cauza proximității enclavei ruse Kaliningrad.

Potrivit lui Coșarcă, acumularea de trupe și echipamente militare în această zonă generează o tensiune constantă care determină NATO și Statele Unite să acorde prioritate apărării nordice a flancului estic.