Polonia va începe, începând cu luna noiembrie, un amplu program național de instruire militară destinat pregătirii a aproximativ 500.000 de persoane până în 2026, potrivit unui anunț făcut joi de Ministerul Apărării de la Varșovia. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a capacității de apărare, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina, relatează Reuters și AFP.

Confruntată cu amenințările din vecinătate, Polonia alocă în prezent cel mai mare procent din PIB pentru apărare dintre toate statele membre ale NATO. Țara are în prezent o armată de 216.000 de militari și intenționează să-și mărească efectivele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Noul program, denumit „Mereu gata”, a fost descris de ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz drept „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei”. Acesta este conceput ca un proiect voluntar și deschis tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă sau profesie.

Astfel, la activitățile de instruire vor putea participa elevi, angajați din sectorul public sau privat, dar și persoane în vârstă. Scopul este familiarizarea populației cu noțiuni esențiale de securitate, comportament în situații de criză și reacție rapidă în caz de urgență.

Programul va include cursuri de securitate de bază, antrenamente de supraviețuire, instruire medicală și ore de igienă cibernetică, toate menite să dezvolte capacitatea de reacție și adaptare a populației în fața amenințărilor actuale.

„Numai în noiembrie și decembrie (…) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unei conferințe de presă.

Conform oficialilor polonezi, până în 2026, numărul total al participanților la diverse forme de pregătire militară va ajunge la aproximativ 500.000.

Ministerul intenționează ca anul viitor să fie instruiți circa 400.000 de oameni, atât individual, cât și în grupuri, prin intermediul mai multor programe complementare:

-„Educația cu armata”,

-antrenamentul rezerviștilor,

-serviciul militar voluntar.

„Individual, în grupuri, în cadrul ‘Educaţiei cu armata’, antrenamentului rezerviştilor şi serviciului militar voluntar”, a explicat Tomczyk, subliniind amploarea planului.

Persoanele interesate să participe la instruire se pot înscrie prin intermediul unei aplicații mobile oficiale, foarte populară în Polonia.

Programul „Mereu gata” include atât formări deja existente, cât și noi propuneri menite să contribuie la „întărirea apărării naţionale şi a rezilienţei sociale”, potrivit Ministerului Apărării.

După izbucnirea războiului din Ucraina, ministrul Kosiniak-Kamysz a explicat că învățămintele trase din experiența vecinilor sunt esențiale pentru pregătirea populației:

„Locuitorii din Ucraina (…) au dezvoltat aceste competenţe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competenţe pentru comportamentul în situaţie de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu”, a declarat oficialul.

Șeful Statului Major General al Poloniei, Wieslaw Kukula, a precizat că programul are două scopuri principale:

-Întărirea rezistenţei cetăţenilor şi comunităţilor, pentru a face față situațiilor de urgență sau conflict;

-Creșterea disponibilităţii, pregătirii şi capacităţii rezerviştilor, care ar urma să devină o forță complementară armatei active.

Inițiativă lansată de premierul Donald Tusk

Programul de instruire a fost anunţat iniţial în luna martie de premierul Donald Tusk, care a subliniat că obiectivul principal este „construirea unei armate de rezerviști”, într-un context de securitate european tot mai tensionat, determinat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

Prin acest plan, Polonia își consolidează poziția de principal pilon de apărare al flancului estic al NATO, mizând atât pe extinderea forțelor armate, cât și pe implicarea directă a populației civile în activități de pregătire și reziliență.