Cu o zi în urmă, canalul de YouTube „HAI România!” a organizat o dezbatere de maximă importanță strategică, dedicată reconfigurării globale și impactului acesteia asupra României. Jurnalistul Dan Andronic l-a avut invitat pe generalul (r) Silviu Predoiu, expert recunoscut în securitate și intelligence, pentru a analiza provocările geopolitice actuale.

Discuția s-a concentrat pe teme vitale pentru politica externă și securitatea României, inclusiv atitudinea Bucureștiului față de speculațiile privind retragerea unor trupe și rolul persistent al Rusiei în Europa de Est. Un punct central al dezbaterii a fost Marea Neagră, considerată acum epicentrul noii arhitecturi de securitate europene, cu România în postura unui stat-pivot.

Generalul Predoiu a subliniat că Marea Neagră nu trebuie privită doar ca un lac la șase state riverane, ci ca o magistrală geopolitică și o punte strategică. El a explicat că controlul regiunii implică influență asupra Bosforului, Orientului Mijlociu, Nordului Africii și asupra resurselor energetice, iar Caucazul reprezintă o zonă esențială pentru securitate. Potrivit lui Predoiu, România nu reușește să valorifice pe deplin acest potențial, iar Turcia are, deocamdată, dificultăți în a colabora cu un interlocutor serios în regiune.

Expertul a atras atenția că importanța Mării Negre nu se limitează la dimensiunea militară, ci include și un uriaș potențial economic. El a explicat că dominarea regiunii presupune și putere economică, iar relevanța porturilor, în special Constanța, este tot mai mare. Predoiu a precizat însă că un port nu poate avea impact fără infrastructură și conectivitate, inclusiv legături către Europa Centrală, rețele de conducte și cabluri subterane.

Potrivit lui, dacă România privește Marea Neagră doar prin prisma relevanței militare, riscă să nu atingă niciun obiectiv real, subliniind că într-o lume aflată în schimbare, puterea economică și infrastructurală devin la fel de importante ca cea militară, chiar și în contextul unui conflict.