Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că România este cel mai mare exportator european de cereale pe piețele terțe în perioada 1 iulie 2025 – 31 iunie 2026, deși prețurile de vânzare rămân sub media europeană.

În primele luni ale perioadei menționate, România a exportat către piețele terțe 2.257.260 tone de grâu comun, 747.162 tone de grâu dur, 1.585.381 tone de orz și 100.392 tone de porumb. În toate aceste patru categorii, țara noastră ocupă primul loc în clasamentul european, datele fiind raportate pentru intervalul 1 iulie – 5 octombrie 2025.

Prețurile medii de vânzare ale cerealelor românești rămân sub nivelul mediu european. Grâul comun se comercializează cu aproximativ 0,20 euro/kg, comparativ cu 0,22 euro/kg la nivel european, iar grâul dur are același preț mediu de 0,20 euro/kg, față de 0,22 euro/kg în Europa.

Orzul românesc este vândut cu 0,21 euro/kg, în timp ce media europeană se situează la 0,26 euro/kg.

Prețul mediu al porumbului din România este cu mult sub media europeană: 0,23 euro față de 0,34 euro.

”Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană! Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice: Locul 1 la exportul de cereale. Exporturi record, de aproape o jumătate de miliard de euro, în primele 10 luni ale anului 2025, pentru animale vii: 210 milioane euro – ovine 150 milioane euro – bovine 100 milioane euro – păsări. Mă înclin în fața fermierilor și producătorilor români! Agricultura este cea mai mare bogăție a României!”, scrie ministrul Agriculturii.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene prin Agridata Europa, România își întărește poziția de lider în agricultura europeană, înregistrând în 2025 performanțe record la exporturile de cereale și animale vii către piețele din afara Uniunii Europene.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale, poziție menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 (1 iulie 2025 – 30 iunie 2026), ceea ce confirmă potențialul competitiv al agriculturii românești.

Sectorul zootehnic înregistrează recorduri financiare, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025:

210 milioane euro din exporturile de ovine vii,

150 milioane euro din exporturile de bovine vii,

100 milioane euro din exporturile de carne de pasăre către piețele terțe.

Aceste rezultate reflectă eficiența măsurilor implementate în ultimii doi ani și jumătate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reformarea sistemului de subvenții, introducerea de scheme de ajutor de stat dedicate zootehniei și direcționarea fondurilor europene către investiții în ferme, procesare și bunăstarea animalelor.

„România își dovedește potențialul agricol și capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru piețele internaționale. Fermierii români, sprijiniți prin subvenții și programe de investiții, au reușit să atingă performanțe istorice și să ducă produsele românești acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu.

– peste 3 miliarde de euro pentru investiții în ferme zootehnice, unități de procesare și irigații;

– scheme de sprijin cuplat și ajutoare naționale tranzitorii adaptate fiecărui sector – ovine, bovine și avicole;

– programe de bunăstare și biosecuritate finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat;

– instrumente de promovare a produselor românești pe piețele din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia.

Potrivit comunicatului Ministerului Agriculturii, performanțele înregistrate în 2025 demonstrează că România se află în topul agriculturii europene, consolidându-și rolul de exportator strategic și partener agricol de încredere în cadrul Uniunii Europene.