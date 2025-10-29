Potrivit informațiilor apărute pe grupurile de socializare dedicate agricultorilor, APIA ar fi început autorizarea la plată pentru fermierii cu suprafețe mai mari de 10 hectare.

O fermieră a anunțat că autorizările la plată pentru cei cu peste 10 hectare au început pentru dosarele în regulă, precizând că informația i-a fost confirmată de un reprezentant APIA.

„Astăzi au început autorizările la plată pentru cei care au peste 10 hectare. A început pentru cei care au dosarele în regulă, așa am aflat de la un reprezentat APIA”, a anunțat fermiera, potrivit agrointel.ro.

Anunțul a fost primit cu optimism de fermieri, inclusiv de către cei aflați în eșantionul de control, care așteaptă finalizarea raportului de verificare pentru a fi autorizați la plată.

APIA a demarat plata avansurilor din subvențiile aferente anului de cerere 2025 la data de 16 octombrie, începând cu fermierii mici. În această etapă, agenția poate achita până la 70% din valoarea schemelor de plăți directe și până la 85% din plățile compensatorii.

Conform calendarului oficial, plata avansurilor se desfășoară între 16 octombrie și 30 noiembrie, urmând ca din luna decembrie să înceapă plata integrală a subvențiilor. Termenul final pentru finalizarea tuturor plăților este iunie 2026.

La debutul campaniei de plăți în avans, 101.786 de fermieri au fost autorizați la plată pentru o sumă totală de 146,541 milioane de lei, echivalentul a 28,843 milioane de euro, potrivit datelor comunicate recent de APIA.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a subliniat că obiectivul instituției este acela de a menține ritmul rapid al autorizărilor. El a declarat că APIA a început autorizarea plăților încă din prima zi a campaniei, iar rezultatele confirmă „seriozitatea și profesionalismul echipelor din teritoriu”.

„Şi în acest an am dorit ca fermierii români să beneficieze cât mai repede de sprijinul financiar care li se cuvine. APIA a început autorizarea plăţilor încă din prima zi a campaniei, iar rezultatele arată seriozitatea şi profesionalismul echipelor din teritoriu. Obiectivul nostru este clar: să asigurăm fermierilor stabilitate, predictibilitate şi susţinere constantă pentru continuarea investiţiilor în agricultură”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

După finalizarea tranșei de avans, APIA va trece la plata integrală a subvențiilor, proces care va începe în decembrie 2025. Sumele totale vor fi virate până la sfârșitul lunii iunie 2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Agriculturii.