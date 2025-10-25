Sumele virate de APIA sunt încadrate la categoria „finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte”, potrivit articolului 781, alineatul 5, litera b din Codul de procedură civilă.

Asta înseamnă că ele nu pot fi urmărite prin poprire, indiferent de datoriile fermierului, transmite agrointel.ro.

Executorii pot aplica popriri asupra veniturilor obișnuite, cum sunt salariile sau pensiile, însă subvențiile agricole sunt exceptate. În consecință, dacă un fermier are conturile blocate în perioada în care încasează subvențiile, el are dreptul să solicite băncii eliberarea sumelor.

În ultima perioadă, mai mulți agricultori au semnalat că băncile le-au blocat conturile în care au intrat plățile APIA. Aceștia pot cere deblocarea fondurilor, prezentând băncii dovada că sumele provin din subvenții nerambursabile.

Pe grupurile de discuții dedicate fermierilor, mai mulți beneficiari au confirmat că băncile pot ridica blocajele după ce primesc documentele justificative. Agricultorii au relatat că, deși uneori conturile sunt blocate automat, după clarificarea situației, sumele sunt eliberate integral.

Legea prevede expres că nu sunt supuse executării silite prin poprire fondurile nerambursabile sau finanțările primite de la instituții naționale și internaționale pentru programe și proiecte. În aceeași categorie sunt incluse și alte tipuri de venituri protejate, precum alocațiile pentru copii, bursele de studii, ajutoarele de maternitate, deces sau îngrijire a copilului bolnav.

Aceste prevederi au scopul de a proteja sumele destinate unor scopuri precise, care nu pot fi redirecționate pentru acoperirea datoriilor. În cazul subvențiilor APIA, legea asigură că banii ajung la fermieri și sunt utilizați pentru activitățile agricole pentru care au fost acordați.

Deși subvențiile APIA din plățile directe nu pot fi executate, există situații în care anumite forme de sprijin pot fi urmărite. Este vorba despre ajutoarele de stat, despăgubirile pentru motorină sau alte scheme de sprijin finanțate integral de la bugetul național.

Singura instituție care are dreptul să recupereze sume de la fermieri este chiar APIA, în cazul în care controalele constată nereguli sau fraude. În asemenea situații, agenția se poate constitui parte civilă și poate solicita restituirea sumelor obținute nelegal.

Dacă o bancă blochează din greșeală sumele provenite din subvenții, fermierii trebuie să transmită rapid un document din care să reiasă că plata provine de la APIA. După verificare, instituția bancară este obligată să deblocheze fondurile.