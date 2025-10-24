Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început achitarea primei tranșe de subvenții din 16 octombrie. Printre primii beneficiari se numără și fermierii care primesc plăți directe pe pășune. Aceștia raportează diferențe semnificative între sumele încasate anul acesta și cele primite în 2024. De exemplu, un fermier din județul Vâlcea a încasat pentru 1,6 hectare de pășune o sumă de 682 de lei, mai mică cu aproximativ 50 de lei față de anul trecut. Un alt fermier, din Fălticeni, a primit 695 de lei pentru 1,72 hectare de pășune.

Avansul oferit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru un hectar de pășune se achită ca procent de până la 70% din BISS – PD 01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității, dar și din CRISS – PD 02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității. În baza acestor scheme, sumele pe hectar se ridică teoretic la 95,347 euro pe hectar, rezultând, la un curs de 5,0806 lei/euro, 484 lei pe hectar, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Cu toate acestea, fermierii raportează că sumele efectiv încasate sunt mai mici. În exemplul fermierului din Vâlcea, plata efectivă pentru 1,6 hectare a fost de 404 lei pe hectar, iar în cazul celui din Fălticeni, de 426 lei pe hectar.

Diferențele pot fi cauzate de aproximații în calculul suprafețelor sau de comisioanele bancare, însă, în medie, fermierii primesc circa 400-430 de lei pe hectarul de pășune la avansul APIA.

În plus, fermierii cu vârste de până în 41 de ani beneficiază și de avans de până la 70% din PD 03 Sprijin Complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, ceea ce poate crește valoarea totală a subvențiilor încasate.

Acestea sunt toate schemele de plăți directe care se autorizează la plata avansului APIA în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie:

Astfel, avansul APIA 2025 pentru pășuni oferă sprijin financiar fermierilor, deși sumele efectiv încasate sunt mai mici decât cele teoretice, influențate de factori precum estimarea suprafeței și comisioanele bancare, iar tinerii fermieri beneficiază de plăți suplimentare pentru a sprijini dezvoltarea activităților agricole.