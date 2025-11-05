Camera Deputaților a votat cu unanimitate de voturi proiectul de lege care aprobă Ordonanța de urgență nr. 34/2024. Aceasta reglementează acordarea de tichete sociale electronice pentru mame din categorii defavorizate, la nașterea unui copil. În total, proiectul a primit 292 de voturi pentru.

Actul normativ stabilește cadrul legal pentru alocarea tichetelor din fonduri externe nerambursabile și oferă precizări privind categoriile de produse care pot fi achiziționate cu acestea. Măsura vizează sprijinirea directă a mamelor și asigurarea unui început de viață mai sigur și mai echipat pentru nou-născuți.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc să reducă impactul economic asupra familiilor aflate în situații vulnerabile și să faciliteze accesul acestora la bunuri de strictă necesitate pentru îngrijirea copilului.

Fiecare tichet social electronic are o valoare de 2.000 de lei și poate fi utilizat pentru achiziționarea unor produse destinate trusoului nou-născutului. Lista include articole de bază necesare îngrijirii zilnice, cum ar fi scutece, produse pentru igiena copilului și articole vestimentare.

De asemenea, tichetul poate fi folosit pentru achiziționarea unor articole sanitare și medicale care sunt necesare atât mamei, cât și copilului. Scopul este de a acoperi nevoile esențiale ale cuplului mamă-nou-născut, fără a permite achiziții nelegate de îngrijirea copilului.

Această abordare urmărește să asigure o utilizare eficientă a resurselor publice și să faciliteze accesul direct al beneficiarilor la produse indispensabile, fără complicații administrative suplimentare.

Tichetele sociale electronice sunt destinate mamelor aflate în situații vulnerabile, definite de lege. Printre acestea se numără femeile care beneficiază de venitul minim de incluziune și cele cu dizabilități.

De asemenea, sprijinul se acordă mamelor aflate temporar în situații critice, cum ar fi victime ale calamităților, ale violenței domestice sau alte circumstanțe deosebite stabilite prin anchetă socială.

Sunt incluse și femeile care nu dețin acte de identitate, minorii, precum și cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zone de conflict armat.

Prin definirea clară a categoriilor de beneficiari, legislația urmărește să prioritizeze sprijinul pentru familiile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți sociale și economice.

Primăriile întocmesc listele de beneficiari, pe care le transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru centralizare. Ulterior, primăriile înmânează tichetele electronic direct mamelor.

Proiectul precizează termenul de utilizare a tichetelor:

„Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum şase luni de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”, potrivit documentului.

Această procedură urmărește să asigure o distribuire corectă și eficientă a resurselor și să garanteze că tichetele ajung la persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin.