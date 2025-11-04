Potrivit unor surse politice, liderii coaliției de guvernare au convenit să crească valoarea tichetului de masă la 45 de lei brut.

Creșterea la 45 de lei brut, cu cinci lei mai mult decât suma actuală de 40 de lei, va face parte din pachetul de măsuri economice analizat concomitent cu reforma administrației publice.

Soluția aleasă se dovedește mai moderată comparativ cu propunerea recentă de majorare până la 50 de lei și urmărește să atenueze presiunea asupra bugetului într-un an în care Guvernul trebuie să gestioneze atent cheltuielile de personal și facilitățile fiscale.

Conform surselor, creșterea va intra în vigoare în 2026, după ce vor fi adoptate actele normative corespunzătoare, menținându-se cadrul fiscal actual.

În esență, tichetele de masă vor continua să fie impozitate și să suporte contribuția la sănătate (CASS), fără a fi afectate de contribuțiile la asigurările sociale. Suma de 45 de lei reprezintă un echilibru între cerințele sindicatelor, care solicitau o majorare semnificativă pentru a compensa inflația, și avertismentele Ministerului Finanțelor, care estima că o creștere la 50 de lei ar implica un cost suplimentar anual de peste un miliard de lei.

Măsura survine ca răspuns la presiunile continue pentru alinierea valorii tichetelor la evoluția costului vieții.

În practică, tichetele de 40 de lei și-au pierdut din valoare în fața creșterii prețurilor din ultimii doi ani, în special la alimente, iar sindicatele susțin că beneficiul nu mai oferă aceeași putere de cumpărare ca la stabilirea plafonului anterior.

Totodată, reprezentanții mediului de afaceri au solicitat stabilitate și un interval clar de tranziție pentru ajustarea contractelor colective.

Prin fixarea valorii tichetului la 45 de lei brut, Guvernul transmite un mesaj de echilibru între susținerea angajaților și limitările financiare ale bugetului.

Sursele indică faptul că majorarea va fi oficializată printr-un ordin comun al Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor, care va aduce modificarea valorii nominale a tichetului.

Aplicarea măsurii este programată pentru începutul următorului an fiscal, fiind integrată în pachetul de decizii economice agreate politic de coaliție. Liderii au ales o abordare moderată pentru a limita presiunea asupra bugetului, mai ales că 2026 va marca prima etapă a reducerilor de personal și a reajustării grilelor salariale din administrație.

Consultările cu sindicatele privind varianta finală sunt programate pentru săptămâna viitoare, însă, potrivit unor surse apropiate negocierilor, acordul politic este deja stabilit.

Organizațiile sindicale au atras atenția că, fără o majorare mai substanțială, impactul măsurii va rămâne redus. În prezent, pentru un angajat care beneficiază de tichete la valoarea maximă, creșterea ar aduce un plus net de aproximativ 80–100 de lei lunar, în funcție de numărul de zile lucrătoare.

Valoarea tichetelor de masă a fost majorată ultima dată la începutul anului 2025, când plafonul a fost fixat la 40,18 lei.

De atunci, numeroase confederații sindicale au solicitat recalibrarea periodică a plafonului în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum, susținând că tichetele reprezintă unul dintre puținele mecanisme prin care statul poate sprijini direct puterea de cumpărare a angajaților, fără a afecta structura salarială.