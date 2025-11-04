După mai multe luni de discuții, partidele din coaliția de guvernare au convenit, marți, 4 noiembrie, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, potrivit Antena 3.

Decizia este considerată una dintre cele mai sensibile reforme din pachetul privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, fiind discutată inclusiv cu reprezentanții Ministerului Muncii și ai Finanțelor.

Potrivit surselor, pentru a evita o eventuală declarare a neconstituționalității, coaliția pregătește un mecanism de excepții limitate, în special pentru persoanele care beneficiază de pensii speciale.

Pentru pensionarii cu pensii speciale care revin în funcții publice, ar urma să se aplice o excepție limitată: o parte redusă din pensia necontributivă, de circa 15%, ar putea fi menținută în paralel cu salariul, pentru a respecta cerințele de constituționalitate.

Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, a reafirmat recent intenția Executivului de a pune capăt acestei practici, considerată inechitabilă social.

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a declarat premierul luna trecută.

Oficialii guvernamentali susțin că măsura va contribui la o mai bună utilizare a resurselor bugetare și la deschiderea pieței muncii din sectorul public către tineri și profesioniști activi.

Conform datelor discutate în cadrul coaliției, în România sunt aproximativ 10.000 de persoane care cumulează pensia cu salariul de la stat. O mare parte dintre aceștia provin din rândul foștilor militari și polițiști sau din alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, fiind angajați ulterior în instituții publice ca personal contractual.

În prezent, legea permite cumulul, inclusiv pentru pensiile militare, ceea ce a generat dezbateri legate de echitate și sustenabilitate bugetară.

Tot în ședința de marți, partidele de guvernare au discutat o serie de măsuri suplimentare pentru reforma administrației. Printre acestea:

-reducerea numărului de angajați din administrația publică centrală și locală cu 10%, printr-un proces etapizat;

-diminuarea numărului de parlamentari cu 10% în următoarea legislatură, în acord cu promisiunile de -eficientizare instituțională și reducere a costurilor publice.

Potrivit surselor, aceste măsuri vor fi incluse într-un pachet legislativ amplu, care urmează să fie discutat în Parlament înainte de sfârșitul anului.

O temă recurentă în politica românească

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul a fost propusă în mai multe rânduri în ultimii ani, însă de fiecare dată proiectele au fost retrase sau declarate neconstituționale. Principala problemă a fost legată de respectarea dreptului la muncă și a principiului contributivității.

De data aceasta, coaliția susține că noua formulă va respecta toate criteriile constituționale, permițând excepții limitate pentru cazurile justificate.