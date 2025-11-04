Marți, partidele din coaliția de guvernare ar fi convenit asupra reformei administrației. În plan local, aceasta ar putea conduce la desființarea a aproximativ 13.000 de posturi, în timp ce, la nivel central, reducerea se estimează la circa 10%, ceea ce ar putea implica atât diminuarea numărului de angajați, cât și economii bugetare.

La nivel central, se estimează o reducere medie de aproximativ 10%, care nu se va limita doar la diminuarea personalului, ci va include și scăderi ale cheltuielilor pentru bunuri și servicii, arată surse apropiate acestei chestiuni.

Unele sectoare rămân însă exceptate, cum ar fi Ministerul de Interne, MApN și învățământul, acolo unde deficitul de personal este semnificativ.

Coaliția a decis, de asemenea, ca începând cu legislatura din 2028 să fie redus cu 10% numărul parlamentarilor. Totodată, anumite județe, precum Ilfov, și diaspora vor beneficia de un număr mai mare de reprezentanți, proporțional cu populația lor.

Premierul Ilie Bolojan a avut prima întâlnire cu liderii PSD, care l-au invitat în Parlament pentru a oferi explicații privind diminuarea prezenței militare americane în țară.

Marți dimineață, după ședința Biroului Politic al PNL, Bolojan a afirmat că sprijină găsirea unei soluții pentru problema pensiilor speciale în cursul lunii noiembrie.

Rezolvarea chestiunii pensiilor speciale, un jalon prevăzut în PNRR, este imperativă până la sfârșitul lunii noiembrie; altfel, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro.

Luni, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că marți va propune în cadrul coaliției crearea unui grup de lucru dedicat pensiilor magistraților, care să elaboreze un proiect de lege ce va putea fi aprobat sau respins de coaliție.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, în urma discuțiilor purtate cu premierul, a reținut că există o anumită flexibilitate privind perioada de tranziție pentru pensiile magistraților, permițând depășirea celor 10 ani.

El a subliniat că își dorește cu adevărat atingerea unei concluzii, argumentând că amânarea soluționării unor probleme sensibile pentru societate este dăunătoare pentru întreaga țară.