În acest context, Ilie Bolojan le-a transmis un ordin clar parlamentarilor PNL în perspectiva votului din Parlament. Premierul a discutat cu senatorii și deputații liberali și le-a cerut ca, la momentul votului asupra moțiunii de cenzură, să fie prezenți în sală, însă să nu își exprime votul. Strategia stabilită presupune ca aleșii PNL să răspundă „prezent, nu votez” atunci când sunt strigați, marcând astfel prezența fără a contribui direct la rezultatul votului.

Pe fondul acestei situații, Ilie Bolojan a lansat critici la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de lipsă de consecvență. Șeful Guvernului a susținut că există o contradicție între declarațiile anterioare ale acestuia și acțiunile recente ale partidului pe care îl conduce.

Premierul a subliniat că Sorin Grindeanu afirma, în luna martie, la Bruxelles, că nu va exista nicio colaborare cu AUR, însă la scurt timp după aceea PSD a ajuns să depună o moțiune de cenzură împreună cu formațiunea condusă de George Simion. În opinia lui Ilie Bolojan, această schimbare ridică semne de întrebare privind consecvența liderului social-democrat și evoluțiile politice din perioada următoare.

După discuțiile purtate inclusiv în cadrul grupului deputaților PNL, a fost analizată și varianta ca aleșii liberali să părăsească sala după dezbaterea moțiunii. În același timp, o parte dintre parlamentarii PNL se află în această perioadă în delegații externe și nu vor putea participa la vot, situație care diminuează șansele liberalilor de a menține actualul Executiv.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD, AUR și membrii grupului PACE – Întâi România, a fost deja depusă și citită în Parlament în cursul acestei săptămâni. Documentul urmează să fie supus votului marți, în plenul reunit, moment care va decide soarta actualului guvern.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a dat asigurări că parlamentarii liberali nu vor întoarce armele împotriva premierului și nu vor susține moțiunea de cenzură, chiar dacă votul este secret. Acesta consideră că o eventuală retragere a sprijinului pentru șeful Guvernului ar avea consecințe politice grave pentru partid.

De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că și parlamentarii Uniunii vor adopta aceeași poziție în timpul votului, urmând să rămână în bănci și să declare „prezent, nu votez”. El și-a exprimat speranța că nu vor fi strânse 233 de voturi necesare adoptării moțiunii, ceea ce ar permite Guvernului condus de Ilie Bolojan „să meargă mai departe”.

„Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci sigur începe o procedură constituțională, cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan. Și în urma consultărilor trebuie să existe sau sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern, dar până atunci sigur mai este mult. Dacă nu trece moțiunea, atunci acest guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniștri care ocupă interimar funcția de ministru, la agricultură, la muncă, la sănătate și așa mai departe. (…) Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Așa cum bănuiți, vom sta în bancă și vom spune ‘prezent, nu votez’. Asta e decizia grupurilor reunite. Din partea grupurilor reunite va vorbi mâine domnul senator Turos Lorand. Eu mâine nu voi fi în București, este înmormântarea fostului nostru președinte executiv”, a declarat Kelemen Hunor.

Mai mult, Ilie Bolojan a ajuns să fie susținut inclusiv de parlamentari pe care i-a catalogat anterior drept „extremiști”. Aleșii neafiliați din grupul UNIT au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, deși au semnat documentul.

Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei conferințe de presă, de către cei cinci parlamentari ai noii formațiuni UNIT. Inițial, grupul era format din șase membri, însă unul dintre aceștia a părăsit formațiunea, potrivit liderului de grup, Aurora-Tasica Simu, care a invocat presiuni.

Reprezentanții UNIT au explicat că au semnat moțiunea pentru a transmite un semnal de alarmă față de direcția și deciziile actualului guvern, pe care nu le consideră în interesul cetățenilor. Cu toate acestea, aceștia susțin că inițiatorii moțiunii nu au venit cu soluții concrete.