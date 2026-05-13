Scena politică românească a fost zguduită azi, 13 mai 2026, de publicarea datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS), care indică o scădere a economiei și o creștere alarmantă a inflației. Sorin Grindeanu a dezvăluit că aceste cifre s-au scurs pe surse încă de marți seară, înainte de comunicarea oficială, provocând agitație în rândul anumitor lideri politici.

Potrivit liderului PSD, unele persoane din sfera politică sau guvernamentală, pe care nu a dorit să le nominalizeze direct, au încercat să identifice procedurile legale prin care ar putea fi schimbat din funcție șeful INS, ca reacție la cifrele nefavorabile prezentate.

În cadrul explicațiilor oferite miercuri, Sorin Grindeanu a subliniat că nu deține nicio informație care să sugereze că datele oficiale ar fi manipulate și a precizat că are încredere în buna-credință a specialiștilor de la Statistică, atâta timp cât nu există dovezi contrare.

El a relatat că a aflat despre eforturile unor actori politici de a găsi modalități de demitere a directorului instituției, sugerând că acest interes a apărut imediat după ce indicatorii economici negativi au devenit cunoscuți în cercurile de putere.

„Nu am informații cum că ar aranja datele din pix și nu cred că își permit să facă lucruri de acest tip. Îi creditez cu bună credință câtă vreme nu am date de acest tip. Aseară am auzit că se chinuiau unii să vadă care e procedura pentru schimbarea directorului INS”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi la sediul PSD.

În acest context, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat și el un atac dur la adresa premierului demis, Ilie Bolojan. Manda a susținut că datele publicate recent de INS reprezintă o dovadă incontestabilă a eșecului administrativ al Cabinetului pe care șeful PNL l-a condus.

Acesta i-a reproșat lui Bolojan că, după ce le-a cerut cetățenilor să accepte sacrificii timp de zece luni în numele unor reforme promise, rezultatul final a fost aruncarea țării într-o criză economică profundă.

Claudiu Manda l-a interpelat pe fostul premier, întrebându-l ce explicații mai poate oferi populației în fața realității actuale. Liderul social-democrat a arătat că, deși Ilie Bolojan s-a prezentat obsesiv drept singura persoană capabilă să ocupe funcția de prim-ministru, cifrele de astăzi contrazic această imagine de competență.

Manda a afirmat că austeritatea și deciziile lipsite de echilibru economic au condus la scumpiri record, afectând grav nivelul de trai al milioanelor de români, în timp ce fostul șef al Guvernului continua să transmită mesaje despre succesul reformelor sale.

Continuând analiza situației economice, Claudiu Manda a scos în evidență creșterile masive de prețuri, precizând că energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, chiriile cu mai mult de 43%, iar motorina cu 32%.

În viziunea sa, faptul că inflația a atins pragul de 10,7% demonstrează o scădere drastică a puterii de cumpărare. Manda a acuzat faptul că PSD a avertizat în repetate rânduri asupra riscului de sufocare a economiei, însă propunerile partenerilor de coaliție ar fi fost ignorate de un premier care pretindea că deține monopolul soluțiilor corecte.

Secretarul general al PSD a concluzionat că este o problemă gravă să refuzi opiniile celorlalți din cauza orgoliului politic și a rigidității. El a mai adăugat că încercările recente de a inventa teme false pentru a masca eșecul economic nu mai pot păcăli cetățenii.

În final, Manda a punctat că decizia social-democraților de a nu mai susține acea direcție politică a fost una corectă, considerând că România nu trebuie să mai plătească prețul ambițiilor personale ale unui lider care confundă încăpățânarea cu profesionalismul.

Iată postarea completă a secretarului general al PSD.

„Domnule Bolojan, ce le mai spuneți și astăzi românilor? Le-ați cerut timp de 10 luni să se „sacrifice” și să aibă încredere în “reformele” dumneavoastră. Și v-ați „asumat” toate aceste “reforme”, pentru că dumneavoastră păreți convins că sunteți singurul care poate ocupa funcția de premier. Acesta este mesajul pe care îl transmiteți obsesiv, prin toate canalele, de săptămâni întregi. Astăzi însă, datele publicate de INS arată clar rezultatul acestor luni de austeritate și decizii luate fără echilibru economic: scumpiri-record și un nivel de trai tot mai greu de suportat pentru milioane de români. Curentul electric s-a scumpit cu peste 54%, chiriile cu peste 43%, motorina cu peste 32%, iar inflația a ajuns la 10,7%. În același timp, puterea reală de cumpărare a românilor continuă să scadă. Acesta este bilanțul real al măsurilor asumate de dumneavoastră: românii plătesc mai mult pentru tot, în timp ce le transmiteți că „reforma funcționează”. PSD a avertizat în repetate rânduri că politica dumneavoastră va sufoca economia și va pune întreaga povară pe umerii oamenilor. Ați amânat măsurile de relansare economică și ați ignorat propunerile partenerilor de coaliție, pe principiul că „dumneavoastră știți mai bine” – „Stimați colegi, îmi asum eu tot.” Ce ați știut mai bine, domnule Bolojan? Ce v-ați asumat? Să sacrificați o țară întreagă pentru ambiția dumneavoastră? Domnule Bolojan, nu este o rușine să nu le știți pe toate. Este însă o problemă gravă să refuzați să ascultați și alte opinii și să ignorați soluțiile propuse doar din rigiditate și orgoliu politic. Din păcate, nici realitatea economică nu pare suficientă pentru a vă face să admiteți că direcția este greșită. De câteva zile, duceți o campanie disperată prin care încercați să inventați teme false pentru a acoperi eșecul propriilor măsuri. Românii nu mai pot fi mințiți. Datele publice arată astăzi că PSD a luat decizia corectă: aceea de a nu mai gira această direcție și de a trimite acasă un premier care confundă competența cu încăpățânarea. Pentru că România nu mai poate plăti prețul orgoliului unui singur om”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, informează miercuri INS.

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026, precizează INS.

În plus, rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE – în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.

Cele mai mari creşteri de preţuri nu s-au înregistrat la mărfuri alimentare, ci la mărfuri nealimentare şi la servicii (chirii).

În ceea ce priveşte alimentele, cele mai mari creşteri se înregistrează la cafea, – creştere de 21,76%, urmată de ouă – 4,78%.

La mărfuri nealimentare, cele mai mari creşteri sunt la energie electrică – 54,18%, motorină (32,68%), benzină (22,42%).

La capitolul servicii, cel mai mult au crescut chiriile – 43,78%, serviciile de igienă şi cosmetică – 15,07% şi serviciile de apă – canal – salubritate – 15,05%.