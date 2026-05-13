Actuala situație economică a României este descrisă de consultantul economic Adrian Negrescu drept cea a unui pacient aflat la Terapie Intensivă, a cărui vindecare depinde de acceptarea unor tratamente riguroase și de parcurgerea unei perioade de criză înainte de însănătoșire.

În viziunea expertului, „boala” de care suferă țara este populismul economic, un model de guvernare bazat pe improvizații, risipă de fonduri publice și creșteri salariale lipsite de fundament în productivitate.

Adrian Negrescu avertizează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România a ajuns în punctul în care trebuie să achite „nota de plată” după ani de dezmăț bugetar și împrumuturi masive direcționate către consum sau proiecte politice subrede.

Acesta subliniază că recesiunea actuală era un rezultat inerent al ignorării deficitelor macroeconomice în favoarea beneficiilor electorale imediate.

Simptomele clare ale acestei stări, precum cele trei trimestre de scădere economică și inflația de peste 10%, indică necesitatea unui tratament pe care clasa politică nu ar trebui să îl abandoneze.

Managerul Frames își exprimă speranța că noul executiv va menține direcția reducerii cheltuielilor publice și va eficientiza aparatul de stat, însă avertizează că urmează câteva luni dificile de austeritate.

Totodată, Adrian Negrescu ridică un semn de întrebare cu privire la cine va gestiona acest proces de însănătoșire, având în vedere lipsa de responsabilitate a politicienilor populiști care critică fără a oferi soluții. În acest context, el îi solicită președintelui să ceară liderilor politici un program de guvernare coerent, cu termene clare și studii de impact, pentru a depăși „zgomotul electoral”.

„România este ca un pacient aflat la Terapie Intensivă care are nevoie de tratamente serioase, trebuie să treacă prin boală înainte să se facă bine. Boala de care suferă România se numește ,,populism economic’’, un tip de guvernare pe care politicienii l-au practicat ani la rând și în care improvizațiile administrative, risipa de bani publici pe proiecte fără fundament economic, creșterile de salarii fără acoperire în productivitate și ascunderea sub preșul electoral a problemelor macroeconomice s-a transformat într-o recesiune pe care o simțim cu vârf și îndesat. A venit nota de plată după ani de zile de dezmăț bugetar, de împrumuturi uriașe fără noimă economică – mai ales pentru creșteri de salarii și pensii, pentru stadioane și afaceri de partid promovate sub sloganul ,,scoatem România din noroi’’. Recesiunea era inerentă. Era de așteptat să plătim costul huzurului electoral, al politicilor de tipul ,,mă doare în pix de deficit’’. Trei trimestre consecutive de scădere economică, inflație de peste 10% – sunt simptomele evidente ale bolii de care suferă România. Suntem în plin tratament pe care sper ca politicienii să nu îl abandoneze în viitor. Sper ca noul guvern să continue măsurile de reducere a cheltuielilor publice, de reorganizare a cheltuielilor statului pe principii de eficiență, de efect de multiplicare în economie, să continue măsurile pozitive ce se iau în zona reducerii evaziunii fiscale. Ne va fi în continuare rău până să ne fie mai bine. Asta este sigur. Vor mai fi câteva luni bune de austeritate, de contracție economică până să vedem că ,,Pacientul România’’ va ieși de la terapie intensivă. Marele semn de întrebare, în acest moment, este cine se va ocupa în continuare de acest tratament. Și nu întreb doar eu ci și agențiile de rating, marii finanțatori ai acestei țări. Cine va continua ,,tratamentul” și ce va face concret pentru a însănătoșii economia? Un mare semn de întrebare în condițiile în care lipsa totală de responsabilitate este o caracteristică definitorie a clasei politice, mai ales a populiștilor care doar critică fără să ofere nimic concret. Zgomotul politic făcut de aceștia este asurzitor dar, cu toate eforturile lor, nu acoperă lipsa de soluții. Sper ca președintele Dan, în al 13-lea ceas, să le ceară politicienilor care vor să conducă această țară să reducă nivelul zgomotului cu zi electoral și să ofere soluții, să le ceară un program de guvernare cu un time-line concret de măsuri de relansare economică, cu studii de impact în spate și, mai ales, cu termene foarte clare de aplicare”, a scris Adrian Negrescu miercuri, 13 mai 2026, pe pagina sa de Facebook.

Profesorul de economie Cristian Păun oferă o perspectivă complementară, analizând cauzele profunde ale scăderii Produsului Intern Brut. Acesta susține că scăderea PIB nu trebuie privită neapărat ca un fenomen negativ, mai ales atunci când reprezintă o ajustare după excesele populiste. Păun identifică patru motive majore care au condus la actualul impas economic, oferind o explicație tehnică asupra mecanismelor care au gripat motorul dezvoltării.

Prima cauză menționată de profesor este reducerea consumului alimentat artificial prin datorie și „bani din elicopter”. Cristian Păun explică faptul că această ajustare este, în esență, una pozitivă, deoarece o creștere fictivă este acum înlocuită de una reală, ancorată în potențialul sustenabil al economiei.

În al doilea rând, acesta atrage atenția asupra inflației ridicate, care erodează orice creștere nominală a PIB-ului. El subliniază că deficitul bugetar mare al României alimentează direct creșterea prețurilor, dar vede un semn de speranță în eforturile actuale de reducere a acestui deficit.

Un punct critic în analiza lui Păun îl reprezintă blocajul reformelor administrative, care a dus la creșterea eronată a taxelor. Profesorul consideră că economia suferă din cauza rezistenței politicienilor la schimbare, ceea ce forțează guvernul să apeleze la impozite tot mai sufocante pentru a compensa lipsa de eficiență.

În cele din urmă, acesta punctează contextul european nefavorabil, argumentând că dificultățile economice ale principalilor parteneri comerciali ai României se reflectă direct în scăderea comenzilor și a veniturilor locale.

„E rău că scade PIB-ul? Patru sunt cauzele majore ale situației economice de astăzi: 1. A scăzut consumul pe deficit și datorie alimentat de bani „din elicopter” pe care nu îi aveam, pe care nu îi produceam, îi împrumutam la niște dobănzi sufocante: ajustarea PIB are, din această perspectivă, o conotație pozitivă. O creștere artificială va fi curând înlocuită de una reală, sustenabilă, ajustată la potențialul real al economiei; 2. Inflația continuă să crească, să rămână sus. Asta face ca orice creștere nominală de PIB să ducă la o creștere reală mai mică. Fiecare 1% deficit bugetar duce la 0,3% inflație. De trei ori mai mult decât media UE. Deci acel 9-8% deficit produce natural anual 3% din inflație. Primul trimestru al acestui an este dătător de speranțe pe problema deficitului și, implicit pe problema inflației. Continând reducerea deficitului, suflul economiei se va relua natural, și prin temperarea inflației; 3. Au crescut taxele și reformele au fost blocate aproape total. Astăzi nu doar Guvernul a fost trimis la plimbare. Ci și reformele. Cu perspective sumbre privind reluarea lor. Deci, tot la taxe mai mari vom ajunge. A fost o eroare creșterea taxelor, prociclică. Dar inerentă cu politicieni care au făcut zid în calea reformelor. Cu o vehemență de nedescris. Economia scade și pentru că România nu se reformează. Este consecința directă a lipsei de reforme care ne obligă mereu la taxe tot mai mari și mai sufocante; 4. Europa, piața noastră principală și sponsorul nostru principal, nu o duce prea bine. Și asta se vede în comenzi, în cifra de afaceri, în salarii, în costuri. Avem o problemă mare care se adaugă și complică și mai mult situația internă. De aia trebuie să fim mai atenți când ne uităm la PIB-ul ăsta! Așa cum creșterea lui nu înseamnă neapărat dezvoltare, nicio scăderea lui nu este neapărat ceva negativ! Mai ales cand vorbim de ajustari după niște excese populiste!”, a scris profesorul de economie Cristian Păun pe Facebook, tot astăzi.