Conform celor mai recente date furnizate de Biroul Național de Statistică, in luna aprilie 2026, cetățenii din Republica Moldova au resimțit o presiune suplimentară asupra bugetelor familiale, prețurile medii de consum majorându-se cu 1,8% față de luna precedentă.

Această dinamică lunară a contribuit la o rată a inflației anuale de 6,8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o tendință de scumpire ce afectează toate segmentele de consum.

Creșterea prețurilor din luna aprilie a fost alimentată în mod egal de produsele alimentare și de bunurile nealimentare, ambele categorii înregistrând un salt de aproximativ 2%. Această evoluție a adus o contribuție directă de 0,7% fiecare la indicele general al inflației lunare.

De asemenea, serviciile prestate populației au cunoscut o ascensiune de 1,1%, completând tabloul unei economii sub tensiune. În acest context, Republica Moldova se confruntă cu o scumpire record în sectorul agricol, unde legumele au înregistrat o creștere de preț de 16,7% într-o singură lună, în timp ce fructele și uleiul vegetal au urmat aceeași tendință ascendentă.

Din fericire, au existat și mici ieftiniri punctuale, cum a fost cazul ouălor de găină (-5,7%) și al zahărului (-0,3%), însă acestea nu au putut compensa impactul scumpirilor masive, notează Unimedia.

Pe segmentul bunurilor nealimentare, cea mai mare presiune a venit din zona resurselor energetice. Combustibilii și carburanții s-au scumpit cu 9,5% într-o singură lună, motorina fiind capul de afiș cu o majorare de peste 20%, urmată de gazele lichefiate cu 14% și benzină cu 10,5%.

Aceste costuri logistice se reflectă inevitabil în prețul final al tuturor produselor distribuite în Republica Moldova, generând un efect de domino asupra întregului lanț valoric și scumpind inclusiv serviciile de transport.

Dacă privim retrospectiv la ultimele 12 luni, situația devine și mai complexă. Inflația anuală de 6,8% ascunde discrepanțe majore între diverse grupe de produse. De exemplu, prețul ouălor a explodat cu 41% față de aprilie 2025, iar legumele au rămas cu 24,4% mai scumpe.

Chiar dacă anumite produse de bază au avut fluctuații mai mici, trendul general rămâne unul de descurajare a consumului pentru pătura socială vulnerabilă din Republica Moldova.

Pe lângă alimente, și îmbrăcămintea sau încălțămintea au înregistrat creșteri constante de aproximativ 5%, afectând coșul minim de consum.

Sectorul transporturilor a fost unul dintre cele mai afectate în calcul anual, cu o creștere medie de 20%. Transportul aerian s-a scumpit cu 24%, iar cel rutier (cursele raionale și internaționale) cu aproape 19%, limitând mobilitatea populației și a forței de muncă.

În acest peisaj economic volatil, Republica Moldova încearcă să echilibreze balanța prin scăderea tarifelor reglementate la anumite resurse: gazele naturale s-au ieftinit cu 13,9% față de anul trecut, iar energia termică cu 17%.

Totuși, aceste scăderi sunt umbrite de faptul că energia electrică și apa potabilă rămân cu aproximativ 15% mai scumpe decât în primăvara anului trecut.

De la începutul anului curent, inflația a marcat deja un nivel de 4,5%, ceea ce sugerează că ținta de stabilitate a prețurilor va fi greu de atins fără măsuri economice ferme. Mai precis, creșterea prețurilor medii de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a marcat 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6,1%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1,0%.

Tabel sinteză: evoluția Indicelui Prețurilor de Consum (Aprilie 2026)