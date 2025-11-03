Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus într-o conferință de presă că România ar putea primi o procedură de infringement de la Comisia Europeană dacă nu mărește salariul minim. Astfel, el a contrazis ceea ce spusese ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Grindeanu a menționat că încă nu a văzut analiza legată de procedura de infringement, dar că poate aceasta a fost trimisă și că primul ministru o va prezenta în coaliție. El a spus că analiza de la Ministerul Finanțelor și declarațiile sale despre Comisia Europeană vor fi discutate sigur în coaliție.

Grindeanu a afirmat că, potrivit informațiilor primite de la Roxana Mânzatu, riscul unei proceduri de infringement este real și menționat clar în documentele Comisiei Europene. Roxana Mânzatu îi spusese cu două săptămâni înainte că există acest risc și că este scris clar în documente.

„N-am văzut încă analiza legată de procedura de infringement. Poate au trimis-o și mâine ne-o va prezenta primul ministru în coaliție. Analiza de la Ministerul Finanțelor și ceea ce am spus legat de Comisia Europeană. În mod sigur va face această prezentare în coaliție. Mie îmi spusese Roxana Mânzatu în urmă cu două săptămâni că se riscă infringement și știți și dumneavoastră că e negru pe alb, e scrisă această prevedere. Adică n-avem…”, a zis social-democratul.

Întrebat într-o conferință de presă despre poziția premierului în negocierile din coaliție, Grindeanu a spus că a cerut să se facă o evaluare clară pentru a vedea care sunt riscurile dacă nu se ia măsura respectivă și ce impact ar avea asupra bugetului dacă se ia.

„O să vedem mâine. Asta am cerut: să vedem care sunt riscurile dacă nu facem acest lucru. Și dacă îl facem, ce înseamnă efort bugetar”, a punctat social-democratul.

Cu o zi în urmă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că acum nu este nevoie să se mărească din nou salariul minim. El a explicat că, în ciuda încetinirii economiei în ultimii ani, salariul minim a crescut deja mult, iar Guvernul trebuie să țină cont de ritmul economiei și de impactul asupra afacerilor.

Nazare a precizat că, din 2021 până acum, economia a încetinit, dar salariul minim a crescut cu aproximativ 75%. El a spus că este important ca deciziile privind salariul să fie corelate cu situația economică, pentru a nu pune presiune pe mediul privat. Antreprenorii trebuie să poată suporta noile costuri, iar statul trebuie să echilibreze protecția angajaților cu stimularea competitivității.

Ministrul a amintit că în 2024 economia a crescut doar cu 0,8%, în timp ce salariul minim a urcat de la 2.300 la 4.050 de lei, o creștere mare. Din acest motiv, Nazare a spus că o nouă majorare imediată nu este potrivită și că salariul minim nu ar trebui să crească acum.

„Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebuie să punem mai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim. Astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariul minim. Am ajuns anul trecut la o creștere de 0,8%. Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuși, nu putem să nu ținem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a explicat Nazare la TV.

Comentând avertismentul lui Sorin Grindeanu că România ar putea primi o procedură de infringement de la Comisia Europeană dacă nu mărește salariul minim, Alexandru Nazare a spus că nu crede că acest lucru este posibil.

El a explicat că este vorba doar despre cerința ca salariul minim să fie „adecvat”, nu despre o obligație de creștere imediată, și că nu există motive pentru o sancțiune europeană. În schimb, ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că discuțiile din coaliție despre majorarea sau înghețarea salariului minim nu s-au terminat. Manole a precizat că premierul Ilie Bolojan le-ar fi spus miniștrilor că economia nu suportă acum o nouă creștere a salariului minim, dar PSD va prezenta argumente pentru o majorare moderată.

„Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”, a afirmat Nazare.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei (2.574 de lei net), iar aproximativ 1,7 milioane de români primesc acest salariu, majoritatea în sectorul privat.