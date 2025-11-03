Grindeanu a afirmat că a propus o soluție negociată acum zece zile și a adăugat că este confuz în privința poziției actuale a liderilor coaliției.

Sorin Grindeanu a declarat că este surprins de schimbarea poziției premierului Ilie Bolojan privind negocierile cu magistrații pe legea pensiilor speciale, mai ales că, săptămâna trecută, premierul afirmase că nu va purta astfel de discuții.

Liderul PSD a subliniat că pentru orice negociere este necesară o decizie politică în coaliție și a precizat că el și cetățenii sunt preocupați de adoptarea unei legi noi, pentru a nu se pierde 230 de milioane de euro, menționând că doar contribuțiile CASS pentru mame se ridică la 80 de milioane de euro.

”Eu mi-aș dori, cred că mâine se împlinesc 2 săptămâni de la decizia CCR de a respinge această lege, în schimb termenul de 28 noiembrie rămâne. Nu mai mergem pe faptul că noi nu negociem? Nu mai e valabilă ideea? Eu sunt cel puțin contrariat, pentru că în urmă cu vreo 10 zile când am avut o întâlnire fără să stabilesc detalii cu șefii din justiție. Am avut o coaliție săptămâna trecută unde premierul și-a păstrat poziția și a spus că nu negociem cu magistrații. Dintr-o dată negociem cu magistrații? Nu cred că domnul Bolojan face bine. Ca să poți să faci aceste lucruri trebuie să existe o decizie politică în coaliție pentru că primul ministru a spus că el rămâne ferm și nu negociază. Chiar sunt într-o situație nouă, o să vedem mâine pentru că avem o ședință a coliației. Pe mine mă interesează și pe români îi interesează să avem o lege nouă și să nu pierdem 230 de milioane de euro. Știți cât este CASS pentru mame? Este 80 de milioane de euro.”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că termenul de 28 noiembrie pentru adoptarea legii pensiilor magistraților rămâne valabil, după ce Comisia Europeană a refuzat să acorde o amânare.

”Eu am înțeles că s-a încercat negocierea cu Comisia Europeană și nu s-a acceptat”, a mai spus Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a fost surprins de prezența primarului Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. El a subliniat că PSD intenționează să gestioneze administrația prin Daniel Băluță, în timp ce Drulă ar face joc politic, „căutând sprijin” pentru a-și crește șansele la Capitală.

”Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la evenimentul USR. Știm cu toții că Drulă are nevoie proptele pentru a avea șanse și de aceea se sprijină pe Nicușor Dan. Bucureștenii au nevoie de administrație, nu de politicieni. Unii aleg să facă politică pentru că doar așa au șanse. I-au copiat inclusiv sloganul de campanie, au copiat tot de la Nicușor Dan. Noi vrem să facem administrație, nu politică.”, a spus Sorin Grindeanu.

Duminică, Cătălin Drulă a fost oficial desemnat candidatul USR pentru Primăria Capitalei, eveniment la care a participat și președintele României, Nicușor Dan.