Conform cercetării efectuate de Toplines, Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, conduce în intențiile de vot. Sondajul, deși comandat de partidul din care face parte, indică un avantaj în marja de eroare față de principalul său contracandidat, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD).

Clasamentul candidaților măsurați în cadrul sondajului este următorul:

Ciprian Ciucu (PNL) – 26,4%

Daniel Băluță (PSD) – 24,5%

Cătălin Drulă (USR) – 18,6%

Anca Alexandrescu (Independent) – 15%

Ana Ciceală – 4,9%

Rezultatele arată că lupta pentru Primăria Capitalei rămâne strânsă, iar diferențele între primii doi candidați se situează în interiorul marjei de eroare a sondajului. În plus, 10,5% dintre respondenți au indicat opțiuni pentru alți candidați, sugerând o fragmentare a electoratului.

Sondajul a urmărit și gradul de favorabilitate al liderilor politici. Ilie Bolojan, prim-ministru și președinte al PNL, se află pe prima poziție cu 47,1% dintre respondenți exprimând o impresie pozitivă despre activitatea și imaginea sa.

Pe locul secund se situează președintele Bucureștiului, Nicușor Dan, cu un procentaj de 46,4%. Ciprian Ciucu este plasat pe locul trei în acest clasament, cu 40,6%, urmat îndeaproape de Daniel Băluță, care are 39,8% în preferințele respondenților.

Această ierarhie indică o percepție favorabilă relativ echilibrată între principalii actori politici din Capitală și reflectă importanța credibilității liderilor în contextul campaniei electorale.

Ilie Bolojan a declarat recent că, după funcția de prim-ministru, cea de primar general al Bucureștiului reprezintă una dintre cele mai solicitante poziții din România.

El a subliniat că, indiferent de rezultatul alegerilor, mandatul viitorului primar va fi dificil, având în vedere provocările complexe ale Capitalei, cum ar fi sistemul de termoficare sau modul în care sunt distribuite bugetele între primăria generală și primăriile de sector.

„Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a explicat că susținerea organizării de alegeri pentru Primăria Capitalei se bazează pe ideea că un primar ales prin vot are mai multă autoritate decât un interimar.

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, pe un eșantion reprezentativ pentru populația cu vârsta de 18 ani și peste din municipiul București. Selectarea respondenților a fost aleatorie, atât la nivelul gospodăriilor, cât și al persoanelor intervievate.

Interviurile s-au desfășurat între 24 și 31 octombrie 2025, pe baza unui chestionar standardizat. Rata de participare raportată în cadrul cercetării a fost de 67,6%, iar eroarea de reprezentativitate este de ±3%, pentru un nivel de încredere de 95%.

Aceste date oferă un cadru obiectiv pentru evaluarea intențiilor de vot și a percepției asupra liderilor politici, fiind utile pentru analiza strategiilor electorale ale partidelor implicate.