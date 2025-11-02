Procesul electoral pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început oficial duminică, potrivit calendarului adoptat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Românii sunt chemați din nou la urne în București, în județul Buzău și în alte 12 localități din 10 județe, pentru a alege primarul general al Capitalei, președintele Consiliului Județean Buzău, precum și noi primari în localitățile unde funcțiile au rămas vacante.

Scrutinul din 7 decembrie va decide două dintre cele mai importante funcții locale din țară – cea de primar general al Bucureștiului și cea de președinte al CJ Buzău – dar și soarta administrației locale în mai multe comune și orașe unde au fost organizate alegeri parțiale.

Listele cu localitățile vizate includ:

comuna Remetea (județul Bihor),

comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani),

comuna Marga (județul Caraș-Severin),

comunele Dobromir și Lumina (județul Constanța),

orașul Găești (județul Dâmbovița),

comuna Sopot (județul Dolj),

comuna Valea Ciorii (județul Ialomița),

comuna Vânători (județul Iași),

comunele Poienile de sub Munte și Șieu (județul Maramureș),

comuna Cârța (județul Sibiu).

Calendarul electoral stabilit de AEP

Conform Autorității Electorale Permanente, procesul electoral include mai multe etape importante:

11 noiembrie – începerea depunerii candidaturilor pentru funcțiile de primar din cele 12 localități menționate;

12 noiembrie – deschiderea perioadei de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei și Consiliul Județean Buzău;

16 noiembrie – termenul-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale și pentru transmiterea semnelor electorale către birourile județene;

17 noiembrie – ultima zi pentru depunerea candidaturilor;

22 noiembrie – startul oficial al campaniei electorale;

23 noiembrie – validarea definitivă a candidaturilor;

2 decembrie – termenul-limită pentru tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președinților secțiilor de votare;

6 decembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;

7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00 – ziua votului.

Ce urmează în Capitală

Scrutinul pentru Primăria Capitalei este unul dintre cele mai așteptate, mai multe formațiuni politice, inclusiv USR, PNL și PSD, și-au desemnat deja candidații. Printre numele confirmate se află Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD).