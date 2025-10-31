Duminică va avea loc Conferința municipală a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului Național, în cadrul căreia va fi votat candidatul partidului pentru alegerile din 7 decembrie, a anunțat USR. Evenimentul este programat să înceapă la ora 13:00.

La conferință vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, Dominic Fritz, președintele USR, Vlad Voiculescu, președintele filialei USR București, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului și deputat de București.

La eveniment sunt invitați aproximativ 400 de membri și simpatizanți ai formațiunii.

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, joi seară, că actuala coaliție de guvernare ar trebui să se concentreze mai mult pe actul administrativ și pe finalizarea reformelor, în pofida campaniei electorale aflate în desfășurare la București. El a subliniat că, potrivit sondajelor, diferențele dintre partide sunt foarte mici, ceea ce alimentează convingerea fiecărei formațiuni că are șanse reale să câștige alegerile.

”Trebuie să ieşim din acest scenariu de foarte multă comunicare şi foarte puţină administraţie. Acesta este riscul cel mai mare – să vorbim mai mult, să facem mai multă politică decât muncă efectivă în administraţia, şi centrală, şi locală. Pentru că investiţiile trebuie continuate. Reformele trebuie finalizate şi noi asta propunem în coaliţie de fiecare dată”, a declarat Tanczos Barna, joi seară, la Digi24.

Referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei, vicepremierul Tanczos Barna a menționat că UDMR nu este implicat în această competiție electorală, spre deosebire de celelalte partide din coaliție, care își doresc să obțină victoria, având în vedere scorurile strânse indicate de sondaje.

”Desigur, noi nu suntem afectaţi, nu suntem interesaţi în alegerile din Bucureşti şi vorbim mai uşor, mai relaxaţi despre acest subiect. Şi USR, şi PNL, şi PSD au o miză serioasă. Fiecare partid crede că poate să câştige alegerile, atât de apropiate sunt acum scorurile din sondaje. Dar, dincolo de tot ce înseamnă campanie electorală, dispută politică, trebuie să mergem înainte cu aceste reforme”, a adăugat Tanczos Barna.

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru data de 7 decembrie.

Partidele principale și-au anunțat deja candidații: PSD îl susține pe Daniel Băluță, PNL pe Ciprian Ciucu, iar USR pe Cătălin Drulă.