Replica publicată pe Facebook de vicepreședintele sindicatului care reprezintă angajații Metrorex vine în contextul unei dispute aprinse privind costurile companiei și numărul de angajați.

Totul a pornit după ce Cătălin Drulă a criticat scumpirea călătoriilor Metrorex, pe care a catalogat-o drept o măsură greșită. Fostul ministru USR al Transporturilor a susținut că situația reflectă un model politic bazat pe costuri umflate, companii de stat controlate defectuos și transferarea notei de plată către populație.

„Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă (…) Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Care sunt noile tarife de la metrou? Iată mai jos.

Ca răspuns, Răzvan Lazăr a transmis un mesaj amplu în care îl acuză pe fostul ministru de afirmații fără fundament și de utilizarea unor cifre neverificate în spațiul public. Liderul sindical s-a referit în special la ideea potrivit căreia numărul optim de salariați la Metrorex ar fi de 3.500 de persoane.

„Domnule Cătălin Drulă, cu tot respectul și sincer, cu foarte puțin, postarea dumneavoastră merită un răspuns punct cu punct. Pentru că atunci când un fost ministru al Transporturilor, devenit între timp și fost candidat la Primăria Capitalei, și fost atâtea alte lucruri, publică pe Facebook “analize” cu cifre din burtă, sofisme de manual și amnezie selectivă, ar fi păcat să treacă neobservate”, a scris Răzvan Lazăr pe Facebook.

Vicepreședintele sindicatului a contestat această estimare și a cerut explicații privind sursa datelor invocate. El a întrebat pe ce studiu, metodologie sau comparație internațională se bazează această cifră și a sugerat că numărul ar fi fost lansat fără o analiză reală.

În mesajul său, Lazăr l-a criticat dur pe Cătălin Drulă și pentru modul în care ar fi condus Ministerul Transporturilor în perioada mandatului său. Reprezentantul sindical a afirmat că stilul de guvernare din acea perioadă ar fi fost unul improvizat, bazat pe decizii luate rapid și fără fundament solid.

„“Numărul optim de salariați la Metrorex ar fi 3.500.” De unde, tată, asta? Din ce studiu? Ce metodologie? Ce benchmark internațional? Sau te-ai trezit într-o dimineață, ai băut o cafea mai tare, te-ai uitat pe geam la o dubiță trecând si pe unu’ alergând după ea și ai zis: “hai să fie 3.500, sună rotund”? Un fost ministru al Transporturilor care aruncă cifre de restructurare de pe Facebook, fără o singură referință, arată exact nivelul la care s-a făcut guvernanța în mandatul lui: din pix, pe genunchi, cu ochiul liber, în timp ce își vedea locul de muncă mai mult pe la televizor decât fizic, făcând ce nu trebuie să facă un ministru. Exact ce reproșați altora, dar pe alții îi numiți “mafie”, iar pe dumneavoastră “reformator”. Nuanțe”, a completat acesta.

Totodată, acesta a susținut că fostul ministru critică acum practici pe care, în opinia sa, le-ar fi tolerat sau folosit la rândul său. În același mesaj, sindicalistul a făcut referire la faptul că Drulă s-a prezentat în trecut drept reformator, în timp ce pe adversarii politici i-ar fi etichetat în termeni duri.

„3. Capitolul “Economie pentru începători” materie la care pare că ești repetent. Aici ajungem la perla postării. Citez: “La creșterea de 66% (3→5 lei), încasările au crescut doar 35%.” Domnule Drulă, ăsta este exact comportamentul unei cereri inelastice. Manualul de economie pentru clasa a XI-a, capitolul 3. Dacă cererea ar fi fost elastică, încasările ar fi scăzut, oamenii ar fi plecat masiv spre alternative. Dar ei au rămas. Au optimizat, dar au rămas. Asta înseamnă că metroul este un bun cu cerere relativ inelastică, exact opusul concluziei pe care o tragi triumfător. Dar hai să continuăm lecția de economie, pentru că tocmai descoperim împreună o altă variabilă magică: inflația. Ai auzit de ea? Ea face ca banii de anul trecut să valoreze mai puțin anul ăsta. Fenomen fascinant, îți recomand să-l studiezi și să-l aprofundezi când nu faci postări pe Facebook. Inflația cumulată în România între 2016 și 2025 este de aproximativ 65-70%conform INS. Adică 333 de milioane din 2016 valorează astăzi, în putere de cumpărare, echivalentul a undeva a 540-550 de milioane doar ca efect al erodării monedei. Pentru un economist amator de pe Facebook, detaliul ăsta ar fi poate irelevant. Pentru un fost ministru care scrie analize bugetare, ar trebui să fie literă de lege. Și apoi mai e chestia aia mică numită energie electrică. Se folosește pentru trenuri, pentru iluminat stații, pentru ventilație, pentru scări rulante. Prețul energiei electrice în România a crescut doar în martie 2026 cu 57,2% față de martie 2025 , după eliminarea schemei de plafonare. Doar într-un an. Iar față de 2016 ,adică baza de comparație pe care o folosești, prețurile la energie electrică au explodat literalmente după liberalizarea pieței și criza energetică din 2022, cu creșteri cumulate de câteva sute de procente pe piața angro. Aș aborda aici decizia guvernului de atunci din care și tu făceai parte(quelle surprise) Metrorex consumă energie electrică la scară industrială. Dar asta nu apare nicăieri în “analiza” dumneavoastră. 328% creștere la salarii înseamnă scandal pesedist! (Perioada ta de referință-un deceniu) Câteva sute de procente creștere la energie — tăcere precum pestele-n acvariu. Inflație cumulată de 55-60% pe deceniu și asta e ignorată cu demnitate. E ca și cum ai compara prețul unei pâini din 2016 cu prețul pâinii de azi și ai concluziona că brutarii sunt membri ai unei mafii”, a mai scris Răzvan Lazăr pe pagina sa de Facebook.

Schimbul de replici are loc într-un moment sensibil pentru Metrorex, în contextul discuțiilor despre prețul călătoriilor, eficiența companiei și modul în care sunt administrate resursele publice. Tema numărului de angajați și a cheltuielilor de funcționare revine constant în dezbaterea publică atunci când apar majorări de tarife.

Postarea lui Răzvan Lazăr, mult mai lungă, poate fi citită integral mai jos.

Metrorex este una dintre cele mai importante companii publice de transport din Capitală, iar orice modificare de preț sau restructurare generează reacții atât din partea politicienilor, cât și a sindicatelor. De această dată, disputa dintre Cătălin Drulă și reprezentanții angajaților arată tensiunile existente între perspectiva politică privind reformele și poziția sindicatelor care apără actuala structură a companiei.