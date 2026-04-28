Scumpirea călătoriilor cu metroul din București, programată inițial pentru 1 mai, ar putea fi amânată cu două luni. Ministerul Transporturilor a pus în consultare publică un proiect care prevede suspendarea temporară a noilor tarife, în contextul necesității unei analize suplimentare privind impactul economic și social.

Propunerea de amânare vine după ce majorarea fusese aprobată anterior la nivel de conducere a Metrorex, la solicitarea Consiliului de Administrație și validată de fostul ministru al Transporturilor.

Noua conducere a ministerului, condusă interimar de Radu Miruță, solicită o reevaluare a efectelor reale pe care creșterea prețurilor le-ar putea avea asupra:

numărului de călători

comportamentului de transport urban

migrației către mașini personale sau servicii de ridesharing

calității aerului în București

Autoritățile avertizează că o scumpire bruscă ar putea modifica echilibrul mobilității urbane, mai ales pe traseele scurte, unde diferența de cost față de alte opțiuni este redusă.

Dacă proiectul va fi adoptat, Metrorex va avea la dispoziție 60 de zile pentru a îndeplini mai multe obligații strategice, printre care:

elaborarea unui plan de reducere a cheltuielilor cu minimum 10%

stabilirea unor măsuri concrete și termene clare de implementare

estimarea impactului financiar al restructurării

analizarea sustenabilității financiare pe termen mediu

În plus, compania va trebui să realizeze o evaluare detaliată a accesibilității tarifelor pentru populație, raportată la evoluția salariului mediu și rata inflației.

Ministerul Transporturilor a solicitat și o analiză separată privind structura tarifară, în special pentru abonamentele lunare și anuale, care reprezintă o parte importantă din veniturile Metrorex.

De asemenea, se va analiza un posibil „prag de suportabilitate” pentru călători, bazat pe date reale de validare a biletelor și comportamentul de utilizare.

Tip bilet / abonament Preț actual (lei) Preț propus (lei) Diferență 1 călătorie 5 7 +2 lei 2 călătorii 10 14 +4 lei 10 călătorii 40 55 +15 lei Abonament 24 ore 12 18 +6 lei Abonament săptămânal 45 60 +15 lei Abonament lunar 100 140 +40 lei Abonament 6 luni 500 700 +200 lei Abonament anual 900 1.300 +400 lei

Specialiștii consultați de minister iau în calcul faptul că o creștere a tarifelor ar putea determina o parte dintre călători să renunțe la metrou în favoarea altor mijloace de transport, ceea ce ar putea influența: