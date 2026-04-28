Scumpirea biletelor de metrou din București, posibil amânată
Scumpirea călătoriilor cu metroul din București, programată inițial pentru 1 mai, ar putea fi amânată cu două luni. Ministerul Transporturilor a pus în consultare publică un proiect care prevede suspendarea temporară a noilor tarife, în contextul necesității unei analize suplimentare privind impactul economic și social.
Propunerea de amânare vine după ce majorarea fusese aprobată anterior la nivel de conducere a Metrorex, la solicitarea Consiliului de Administrație și validată de fostul ministru al Transporturilor.
Noua conducere a ministerului, condusă interimar de Radu Miruță, solicită o reevaluare a efectelor reale pe care creșterea prețurilor le-ar putea avea asupra:
- numărului de călători
- comportamentului de transport urban
- migrației către mașini personale sau servicii de ridesharing
- calității aerului în București
Autoritățile avertizează că o scumpire bruscă ar putea modifica echilibrul mobilității urbane, mai ales pe traseele scurte, unde diferența de cost față de alte opțiuni este redusă.
Ce trebuie să facă Metrorex în perioada de amânare
Dacă proiectul va fi adoptat, Metrorex va avea la dispoziție 60 de zile pentru a îndeplini mai multe obligații strategice, printre care:
- elaborarea unui plan de reducere a cheltuielilor cu minimum 10%
- stabilirea unor măsuri concrete și termene clare de implementare
- estimarea impactului financiar al restructurării
- analizarea sustenabilității financiare pe termen mediu
În plus, compania va trebui să realizeze o evaluare detaliată a accesibilității tarifelor pentru populație, raportată la evoluția salariului mediu și rata inflației.
Ministerul Transporturilor a solicitat și o analiză separată privind structura tarifară, în special pentru abonamentele lunare și anuale, care reprezintă o parte importantă din veniturile Metrorex.
De asemenea, se va analiza un posibil „prag de suportabilitate” pentru călători, bazat pe date reale de validare a biletelor și comportamentul de utilizare.
Cum ar fi arătat noile prețuri la metrou?
|Tip bilet / abonament
|Preț actual (lei)
|Preț propus (lei)
|Diferență
|1 călătorie
|5
|7
|+2 lei
|2 călătorii
|10
|14
|+4 lei
|10 călătorii
|40
|55
|+15 lei
|Abonament 24 ore
|12
|18
|+6 lei
|Abonament săptămânal
|45
|60
|+15 lei
|Abonament lunar
|100
|140
|+40 lei
|Abonament 6 luni
|500
|700
|+200 lei
|Abonament anual
|900
|1.300
|+400 lei
Specialiștii consultați de minister iau în calcul faptul că o creștere a tarifelor ar putea determina o parte dintre călători să renunțe la metrou în favoarea altor mijloace de transport, ceea ce ar putea influența:
- traficul rutier din Capitală
- nivelul de poluare urbană
- presiunea pe transportul de suprafață
