Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, susține că statele își pierd încrederea în petrol și gaze, ceea ce va accelera tranziția către alte surse de energie și va reduce cererea pentru combustibilii tradiționali.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, șeful agenției a explicat că unul dintre cele mai importante efecte ale conflictului SUA-Israel împotriva Iranului este schimbarea percepției guvernelor asupra riscului și fiabilității combustibililor fosili. Potrivit acestuia, numeroase state își vor revizui strategiile energetice pentru a-și proteja aprovizionarea și pentru a evita dependența de piețele volatile.

Birol estimează că va exista un impuls puternic pentru investițiile în energie regenerabilă, în proiecte nucleare și în electrificarea economiilor. În opinia sa, noua direcție va reduce importanța marilor piețe pentru petrol, iar cererea globală ar putea intra pe o traiectorie descendentă mai rapidă decât se anticipa înainte de criză.

Oficialul internațional consideră că situația actuală a produs deja daune ireversibile pentru industria combustibililor fosili. El a transmis că nu mai există cale de întoarcere după actualul șoc energetic, iar consecințele asupra piețelor globale vor rămâne vizibile pentru mulți ani. Mesajul său sugerează că actuala criză a accelerat transformări care oricum erau deja în curs, dar într-un ritm mai lent.

„Vaza este spartă, paguba este făcută – va fi foarte dificil să fie pusă la loc. Acest lucru va avea consecințe permanente asupra piețelor globale de energie pentru anii următori”, a mai spus directorul AIE.

În analiza sa, Fatih Birol a comentat și planurile Marii Britanii privind extinderea exploatărilor din Marea Nordului. Industria petrolieră și susținătorii acesteia cer aprobarea unor proiecte precum Jackdaw și Rosebank, care au primit licențe de explorare, însă nu și autorizații de producție.

Directorul AIE susține însă că aceste zăcăminte nu ar schimba în mod semnificativ securitatea energetică a Marii Britanii și nici nu ar influența prețurile la petrol și gaze. Potrivit acestuia, noile exploatări nu ar produce o diferență majoră în actuala criză energetică, în condițiile în care piața britanică rămâne conectată la evoluțiile internaționale.

„Depinde de guvern, dar aceste zăcăminte nu vor schimba semnificativ securitatea energetică a Marii Britanii și nici nu vor influența prețul petrolului și gazelor. Nu vor face o diferență majoră în această criză”, a spus Birol.

Birol a avertizat și în privința acordării de noi licențe de explorare motivate strict economic. El spune că astfel de proiecte nu ar aduce cantități importante de petrol și gaze decât peste mulți ani, ceea ce înseamnă că nu pot oferi soluții rapide pentru reducerea facturilor la energie.

Mai mult, Marea Britanie ar continua să fie un importator important de combustibili și ar rămâne dependentă de prețurile globale, chiar dacă ar lansa noi proiecte interne. Din acest motiv, șeful AIE consideră că investițiile masive în explorare s-ar putea să nu aibă logică economică, chiar și fără a lua în calcul impactul asupra climei.

„Nu vor furniza cantități semnificative de petrol și gaze timp de mulți ani. Nu vor reduce facturile, iar Marea Britanie va rămâne un importator important și dependent de prețurile internaționale. Nici măcar nu mă refer la efectele asupra schimbărilor climatice – din punct de vedere economic, o investiție majoră în explorare s-ar putea să nu aibă sens”, a completat specialistul.

Totuși, oficialul internațional a precizat că extinderea exploatării zăcămintelor deja existente ar trebui să continue. Această soluție ar permite valorificarea infrastructurii deja dezvoltate, fără costurile și întârzierile asociate unor noi proiecte de explorare.