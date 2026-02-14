Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că, deși nu a luat o decizie concretă, ia în calcul posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei. El a subliniat că experiența acumulată și implicarea activă în problemele bucureștenilor îi oferă baza pentru a prezenta o ofertă politică solidă, în timp ce lecțiile învățate din înfrângeri îl ajută să devină un politician mai bun pe termen mediu și lung.

”Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de multă experienţă şi suficient de multe rezultate, astfel încât să te prezinţi cu o ofertă extraordinară în faţa oamenilor. Vedeţi că sunt implicat activ în problemele bucureştenilor, probabil că reprezint, ca şi domnul Ciucu şi ca şi alţi oameni din alte partide politice, o altă abordare din punct de vedere al vieţii politice. Din fiecare înfrângere avem lucruri de învăţat şi, dacă vreţi, pe termen mediu şi lung, ne face să fim mai buni. (…) Este un lucru pe care îl iau în calcul. Nu este o decizie pe care să mi-o pot propune astăzi. Dar, privind în perspectivă, este normal să am în vedere o astfel de abordare, pentru că sunt preşedinte al PSD Bucureşti”, a declarat Daniel Băluţă, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a afirmat că proiectele și inițiativele pe care le va implementa la Sector 4 ar putea determina o creștere a încrederii bucureștenilor în PSD, un partid „extrem de blamat” în Capitală. El a explicat că, de-a lungul timpului, lipsa unor scuze pentru greșelile liderilor anteriori, cum ar fi excesele din perioada mineriadelor, a făcut ca mulți cetățeni să fie reticenți chiar și față de oferte electorale consistente, ceea ce s-a reflectat și în rezultatele alegerilor locale.

”Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în principiu, încrederea în PSD, pentru că, din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD-ul este un partid extrem de blamat, cel puţin, pentru foarte multe lucruri, inexplicabil. Poate că de-a lungul timpului liderii nu au ştiut să-şi ceară scuze, de exemplu, în faţa oamenilor pentru mineriade. Poate că nu au ştiut să-şi ceară scuze pentru excesele pe care anumiţi lideri ai PSD-ului le-au avut, astfel încât, din principiu, sunt foarte mulţi oameni care nu mai au disponibilitatea nici măcar să asculte. Lucrul ăsta l-am văzut inclusiv la alegerile locale, când în ciuda unei oferte electorale incomparabile ca oricărui alt candidat, oamenii au avut o altă decizie”, a susţinut Daniel Băluţă.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a explicat că lipsa de încredere a unor bucureșteni în PSD se datorează unor foști lideri care nu și-au cerut scuze pentru greșelile istorice ale partidului. El a menționat că aroganța, limbajul nepotrivit și superioritatea unor lideri au afectat profund opinia publică, iar unii cetățeni au ales să migreze către alte formațiuni politice, cum ar fi AUR, din cauza acestor evenimente nerezolvate.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat la Prima TV că a purtat discuții cu Nicușor Dan pe tema bugetului Capitalei și și-a exprimat aprecierea pentru rolul activ pe care președintele îl asumă. În campania pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan îl susținea pe candidatul USR Cătălin Drulă, în competiție cu Ciprian Ciucu (PNL) și Băluță (PSD). Din poziția sa de lider al PSD București, Băluță are o influență esențială în Consiliul General: fără voturile PSD, primarul PNL nu poate forma o majoritate stabilă, fapt reflectat la primele ședințe, unde Ciprian Ciucu nu a reușit să obțină susținerea necesară.

Primarul Sector 4, Daniel Băluță, a declarat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că a mai discutat cu președintele Nicușor Dan după alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit lui Băluță, discuțiile au avut loc într-un cadru mai larg și au vizat în special bugetul Capitalei, strâns legat de bugetul național pentru 2026, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat public să-l adopte până la sfârșitul lunii februarie. De asemenea, edilul a subliniat că Nicușor Dan își exercită prerogativele constituționale în calitate de mediator.