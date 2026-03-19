Sorin Grindeanu a fost acuzat de liberalul Florin Roman că nu a învățat nimic din eșecurile recente și că adoptă o poziție contradictorie în interiorul guvernării. Liberalul a făcut referire directă la faptul că liderul PSD îmbină funcții importante, dar critică în același timp partenerii de coaliție.

Florin Roman a subliniat că deciziile recente din PSD arată o lipsă de coerență politică și a ironizat inițiativa consultărilor interne din partid.

„Domnule Grindeanu, nu aţi înţeles nimic din lecţia de ieri. Dacă tot daţi drumul la consultări (consultări interne în PSD privind participarea la guvernare – n.r.), sunt sigur că Olguţa vă aşteaptă. Să fie într-un ceas bun”, a transmis Florin Roman.

În continuarea intervenției sale, deputatul PNL a susținut că până și alte partide au înțeles limitele unei colaborări cu liderul social-democrat.

„În PSD sunt oameni valoroşi care au înţeles că respectul este important. Nu poţi să fii în Guvern şi la Camera Deputaţilor şi apoi să spui că partenerii nu sunt buni”, a adăugat Florin Roman.

Replica lui Sorin Grindeanu nu a întârziat să apară și a fost una scurtă, dar tăioasă, făcând trimitere la un episod din trecutul politic al liberalului.

„Este un domn aici în dreapta care a stat într-un trei zile. Atât. Doar trei zile”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost vizat și de liderul AUR, George Simion, care a lansat un atac dur în plenul Parlamentului, acuzându-l de lipsă de claritate în poziționarea politică și de ipocrizie în discurs.

Simion a sugerat că liderul PSD nu mai face diferența între rolul de guvernare și opoziție, folosind o comparație ironică.

„Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai ştie dacă este în opoziţie sau la putere şi pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar?”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a continuat criticile, aducând în discuție diferențele dintre discursul public și realitatea politică.

„Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii aia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia bunii. Robin Hood, care ia de la bogaţi şi de la săraci de fapt în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu-Baba şi cei 40 de hoţi”, a mai spus George Simion.

De asemenea, acesta a criticat prioritățile bugetare, oferind exemplul investițiilor în infrastructură sportivă în detrimentul pensiilor.

„Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este”, a afirmat liderul AUR.

Simion a cerut explicații directe privind structura bugetului și impactul asupra populației vulnerabile.

„Explicaţi pensionarilor care nu beneficiază decât de un oscior aruncat aşa în scârbă dintr-un avion Nordis, care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, banii pentru industria românească nu se reflectă în acest buget”, a mai transmis George Simion.

Sorin Grindeanu a fost criticat și de deputatul USR Cătălin Drulă, care a acuzat conducerea PSD de generarea unor conflicte artificiale și de lipsă de responsabilitate în gestionarea guvernării.

Drulă a început prin a contextualiza situația politică, amintind de dificultățile recente ale guvernării și de încercările de a reconfigura alianțele.

„În 10 ani în acest Parlament am văzut că acest microfon suportă multe şi că tupeul este o calitate apreciată în politică. Mă gândeam la asta ascultând cum unul dintre oamenii care a fost arhitectul situaţiei dezastruoase în care se găsea România în iunie anul trecut, când se găsea această guvernare, eram cu apa la gât, aproape în junk, după trei ani de guvernare Nicu şi Marcel. Acum gândirea magică cumva vrea să reediteze aceeaşi guvernare Nicu şi Marcel, fără USR la guvernare, să mergeţi înapoi la Oradea domnule Bolojan, nici cu AUR. Nu se poate, nu mai merge, nu mai e timpul ăla”, a declarat Cătălin Drulă.

Deputatul USR a criticat ideea refacerii unor formule politice anterioare, considerând-o neviabilă.

„Orice construcţie politică reîncălzită sau speranţa că s-ar putea reedita este sortită eşecului. Maturitate, domnule Grindeanu, însemană să nu creezi permanent scandal. Scandalul în această guvernare şi în această coaliţie este creat de dumneavoastră. Scandaluri artificiale. Ne fură unii apa din baraje, se întâmplă zilnic tot felul de nenorociri, în timp ce lucruri serioase le călcaţi în picioare. Din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership suferă o întreagă ţară”, a precizat Cătălin Drulă.

Acesta a atras atenția și asupra altor probleme instituționale, sugerând existența unor înțelegeri politice controversate.

„Avocatul Poporului nu este numit fiindcă aţi avut o înşelegere subterană cu AUR şi, din păcate, din cauza crizei dumneavoastră persoanle de leadrship, suferă o întreagă ţară (…) În această situaţie preocuparea este despre cum schimbăm premierul altui partid, despre cum putem face formule de guvernare ca USR să nu se mai regăsească în guvern, nu se înţelege de ce. I-am auzit pe unii dintre colegii dumneavoastră aproape obsedaţi de acest lucru, nu ştiu, domnl Ponta mai e în PSD sau nu e, dar în ultimele zile are un discurs vitriolic, aproape nazist la adresa USR. Toate aceste lucruri nu au de-a face cu ideea de a fi om de stat”, a afirmat Cătălin Drulă.

În final, liderul USR a cerut responsabilitate și respectarea angajamentelor politice, subliniind impactul deciziilor asupra întregii societăți.

„Exact lipsa acestei calităţi de a fi om de stat şi în cazul domnului Ciolacu, predecesorul dumneavoastră, în cazul domnului Ciucă şi mai ales în cazul domnului Iohannis cel care a patronat acest regim falimentar, ne-a adus în această situaţie. Înţelegeţi în al 12-lea ceas să fiţi om de stat şi să vă respectaţi cuvântul dat”, a conchis Cătălin Drulă.

În cadrul dezbaterilor pe marginea bugetului de stat, finanțarea municipiului București a generat reacții critice, fiind semnalate diferențe majore față de modul în care sunt tratate celelalte administrații locale din țară.

Deputatul UDMR Miklos Zoltan a evidențiat că prevederile bugetare avantajează clar Capitala, în condițiile în care aceasta nu va contribui la fondul de solidaritate, mecanism care afectează restul unităților administrativ-teritoriale. În plus, el a subliniat că sectoarele Bucureștiului sunt exceptate și de la reducerile de venituri aplicate altor primării cu încasări peste medie.

„A reieşit încă o dată că Capitala are ţară şi nu invers. Ea va fi scutită de contribuţia la fondul de solidaritate care afectează pe absolut toată lumea, iar sectoarele vor fi scutite de tăierea unei părţi din venituri, tăiere care afectează toate primăriile din ţară cu venituri pe locuitor peste medie. Aşadar, ţara este solidară cu Capitala, iar Capitala cu nimeni altcineva”, a afirmat Miklos Zoltan.

Deputatul a atras atenția că problema nu este doar una financiară, ci ține și de semnalul transmis la nivel public, considerând că astfel de măsuri pot încuraja lipsa de responsabilitate în administrație.