Sorin Grindeanu a anunțat explicit că social-democrații vor susține bugetul, subliniind însă că procesul a fost întârziat excesiv și marcat de conflicte inutile. Liderul PSD a descris situația din ultimele zile ca fiind o confruntare exagerată, în condițiile în care miza financiară a fost relativ redusă.

El a explicat că disputa a vizat doar 0,04% din PIB, adică aproximativ un miliard de lei, dar a fost tratată ca o criză politică majoră.

„Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile. Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România. De aceea – nu am renunțat o secundă și am luptat până la capăt! Pachetul de Solidaritate a obținut finanțare integrală! Pensionarii și copiii cu dizabilități vor beneficia de măsuri reale de sprijin. Așadar- se poate!”, a spus el.

În opinia sa, PSD a abordat situația ca pe o luptă pentru milioane de familii afectate economic, nu ca pe un simplu conflict politic.

„Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ţinut cont şi de cei mai vulnerabili dintre români”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a insistat că partidul a reușit să impună includerea pachetului de solidaritate, prin care pensionarii și copiii cu dizabilități vor beneficia de sprijin concret. El a respins ferm acuzațiile privind presupuse înțelegeri cu AUR, precizând că niciun amendament al acestui partid nu a fost susținut de social-democrați.

„Am trecut acest Pachet și am demolat toate narativele mincinoase. Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Niciun amendament!”.

În discursul său, Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând stilul autoritar și lipsa de consultare în cadrul coaliției. El a sugerat că tensiunile au fost amplificate artificial și a criticat invocarea protocolului de coaliție ca instrument de presiune.

Grindeanu a pus sub semnul întrebării direcția guvernării, afirmând că aceasta nu respectă angajamentele inițiale privind protejarea populației și combaterea populismului. Liderul PSD a sugerat că actualele politici afectează tocmai categoriile vulnerabile și mediul economic.

„S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture ameninţător chiar şi protocolul Coaliţiei. Foarte bine, haideţi să discutăm deschis despre el. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forţele pentru a redresa România şi a contracara pericolul populist şi anti-european. Dar, poate m-am înşelat, nu-i aşa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici şi clasa mijlocie?”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a continuat criticile și în plan economic, susținând că România se află într-o situație dificilă încă din 2020, dar soluțiile nu pot veni prin măsuri care împovărează populația.

„Răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate. Aşa am reuşit să creştem salariul minim. Aşa am reuşit să plafonăm din nou preţul la gaze. Aşa am reuşit să continuăm investiţiile locale şi să nu băgăm în faliment mii de firme româneşti”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mers mai departe cu criticile, afirmând că stabilitatea invocată de unii lideri politici nu trebuie confundată cu supunerea necondiționată. El a respins ideea unei conduceri centralizate și autoritare.

„Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia şi Coreea de Nord. Eu cred că stabilitatea înseamnă să îţi respecţi partenerii”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Într-un discurs extins, liderul PSD a avertizat că România riscă să revină la haosul anilor ’90, invocând întârzierea adoptării bugetului și lipsa unor măsuri economice coerente. El a criticat absența unui plan de relansare economică și a semnalat scăderea consumului și pierderea locurilor de muncă.

„Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie. După două luni și jumătate de întârzieri nepermise, ne-am trezit însă cu un buget de dreapta, care nu ținea cont deloc de viziunea PSD. Când 52 de mii de locuri de muncă au dispărut în 10 luni, era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget Planul de Relansare Economică. Da – sigur că ar fi fost bine dacă era adoptat încă de acum șase luni, atunci când l-am prezentat atât în Coaliție, cât și public. Atunci când consumul scade cu 25% și avem o inflație de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene, era normal să prindem în buget și măsuri sociale pentru românii vulnerabili. Pachetului de Solidaritate al PSD nu este un moft, ci o necesitate. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, stimați colegi. Nu lupta cu PSD!”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a transmis și un mesaj direct către premier, criticând stilul de conducere bazat pe presiune și amenințări.

„Lipsa de dialog, încăpăţânarea şi ameninţările cu demisia nu funcţionează. Direcţia trebuie schimbată, cu o nouă abordare. Românii n-au nevoie să fie certaţi în fiecare zi, ci încurajaţi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, el a avertizat asupra consecințelor unui leadership autoritar, sugerând că astfel de abordări nu pot avea stabilitate pe termen lung.