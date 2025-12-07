În București, pentru funcția rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, s-au înscris și se regăsesc pe buletinul de vot 17 candidați. Doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici – și-au anunțat ulterior retragerea, primul în favoarea candidatului liberal Ciprian Ciucu, iar al doilea în sprijinul social-democratului Daniel Băluță.

Pentru scrutinul de duminică sunt înscriși 11 candidați susținuți de partide politice și șase independenți.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent, Negrotă Angela – candidat independent, Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe – Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent, Neţoiu Gheorghe – candidat independent, Trifu Dănut-Angelo – candidat independent, Filip Constantin-Titian – candidat independent.

Până la această oră, au votat aproape 19 000 de persoane, dintre care, aproape 16 mii doar în București.

Tot duminică au loc alegeri pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romașcanu a renunțat la funcție pentru a prelua un post la Curtea de Conturi Europeană. Opt candidați își dispută poziția: Marcel Ciolacu, Ștefăniță Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susținut de PNL și USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoș Brânzea (POT) și Mihai Budescu (PRM).

Alegătorii pot vota doar la secția de votare la care sunt arondați în funcție de domiciliu sau reședință.

Pot vota în localitatea de reședință doar cei care și-au stabilit reședința cu mai mult de 6 luni înainte de 7 decembrie și a căror reședință este încă valabilă în ziua scrutinului.

Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului pot vota exclusiv în localitatea de domiciliu.

Cetăţenii români pot vota cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv:

– cartea de identitate model 1997, cartea de identitate simplă;

– cartea electronică de identitate;

– carte de identitate provizorie;

– buletinul de identitate

– paşaportul diplomatic;

– paşaportul diplomatic electronic;

– paşaportul de serviciu;

– paşaportul de serviciu electronic;

– şi carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din şcolile militare.

Alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care au domiciliul sau reședința în România pot vota pe baza actului de identitate, însoțit de documentul care confirmă adresa din România, ori a certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, după situație.

Cetățenii români care votează folosind cartea electronică de identitate nu trebuie să prezinte separat dovada domiciliului sau a reședinței. La scanarea documentului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, adresa se afișează automat. Astfel, procedura este aceeași ca în cazul utilizării vechiului tip de act de identitate: documentul este prezentat operatorului pentru scanare și verificare în SIMPV.

Persoanele care doresc să voteze, dar nu dețin un act de identitate valabil, pot solicita emiterea unei cărți de identitate provizorii. Majoritatea serviciilor de evidență a persoanelor din județul Buzău, București și din localitățile aflate în circumscripțiile unde au loc alegeri vor avea program cu publicul inclusiv duminică.

Proiect pilot destinat alegătorilor cu dizabilități de vedere

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) implementează un proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere la alegerile locale parțiale de duminică. Inițiativa se desfășoară în șase centre de votare din București, câte unul în fiecare sector, incluzând în total 24 de secții de votare.

Proiectul se realizează în colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România, având ca obiectiv principal oferirea posibilității alegătorilor cu dizabilități de vedere de a vota „în condiții de autonomie și cu respectarea secretului votului”, fără a depinde obligatoriu de un însoțitor.

Alegătorul cu dizabilități de vedere are dreptul să fie asistat de un însoțitor ales de el, care nu poate fi membru al biroului electoral, al personalului acreditat sau al candidaților.

În cadrul proiectului-pilot, sunt utilizate șabloane de vot și materiale auxiliare adaptate, care permit votul independent și informat. Aceste materiale conțin informații despre procedura de vot, candidați și poziționarea lor pe buletinul de vot și sunt disponibile în alfabet Braille, în format text compatibil cu dispozitivele și aplicațiile folosite de alegători și în format audio.

Materialele sunt realizate de AEP împreună cu Asociația Nevăzătorilor din România, astfel încât conținutul și formatul să corespundă nevoilor specifice ale persoanelor cu probleme de vedere. În fiecare centru de votare implicat în proiect există câte o secție dotată cu cabină de vot accesibilizată, având o lățime de un metru și o poliță ajustabilă pe înălțime de 30 de centimetri

Cum se stabilește rezultatul scrutinului

Conform legii, alegerile pentru consilieri, primari și președinți ai consiliilor județene sunt valabile indiferent de numărul alegătorilor prezenți la vot.