Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a explicat, într-un interviu acordat postului România TV, că una dintre cele mai presante probleme ale Bucureștiului o reprezintă traficul intens generat de zecile de mii de vehicule care intră zilnic în oraș.

Întrebat despre cele aproximativ 60.000 de mașini folosite pentru ride-sharing care vin din alte județe, Bălută a explicat că are de gând să impună măsuri ferme pentru a restabili fluența traficului și pentru a reduce poluarea.

Candidatul PSD a precizat că are în vedere restricționarea accesului acestor vehicule care nu au numere de București sau Ilfov în orele de vârf, subliniind că intenționează să inițieze un referendum local pentru a obține suportul necesar adoptării unor astfel de măsuri.

„Sunt două probleme aici. Cea mai importantă este a bucureștenilor și voi fi ferm ca cel puțin la orele de vârf să restricționez accesul mașinilor care nu au numere de București sau Ilfov. Este o propunere de referendum local pe care intenționez să o fac în cel mai scurt timp, pentru că îmi trebuie suport”, a precizat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a mai afirmat la România TV că șoferii care doar tranzitează Capitala ar trebui orientați către autostrada de centură A0, ceea ce ar permite impunerea unor interdicții la anumite intervale orare pentru vehiculele cu greutăți sau înmatriculări specifice.

Edilul a transmis că nu urmărește taxarea acestor mașini, ci consideră că situația actuală este atât de problematică încât este necesară o perioadă de tranziție în care orașul să „respire” până la revenirea la normalitate.

El a explicat că vede soluții precum restricționarea traficului de aprovizionare și a vehiculelor din alte zone între orele 7:00 și 10:30, investiția în parcări la intrările în oraș și încurajarea transferului către transportul public.

Totodată, Băluță a reiterat promisiunea de a reduce timpul necesar traversării orașului de la nord la sud la 50 de minute și a menționat că sensurile unice temporare, adaptate intervalelor orare, ar putea reprezenta o soluție viabilă.

„Nu mă interesează nici taxarea, este atât de rău încât, măcar până intrăm în normal, trebuie să respirăm și noi un aer curat. Pe tronson orar, anumite tonaje și anumite numere. Între 7 dimineața și 10 și jumătate, restricționat traficul mașinilor de aprovizionare, a mașinilor din altă parte. De aceea trebuie să facem parcări la intrarea în oraș, astfel încât să lase mașinile și să folosească transportul în comun. Trebuie explicat corect oamenilor și pentru momentele cele mai aglomerate. Știți ce promisiune am făcut? Îmi doresc să traversăm orașul din nord în sud în 50 de minute. Sensuri unice chiar și pe interval orar este o altă soluție”, a adăugat Daniel Băluță.

Întrebat despre întârzierile înregistrate la lucrările metroului în zona de nord, candidatul PSD a spus că una dintre primele măsuri pe care le va lua, dacă va câștiga Primăria Capitalei, va fi gestionarea strictă a tuturor șantierelor din oraș, nu doar ale metroului, ci și ale Termoenergetica. El a subliniat că nu își propune să facă filosofie administrativă, ci să se concentreze pe probleme concrete, precum conductele vechi de pe bulevardele Ștefan cel Mare și Panduri sau șantierul de la Băneasa.

„Vă garantez că nu numai în privința șantierelor de la metrou, ci și ale Termoenergetica, este prima măsură pe care o iau, astfel încât să nu mai încurce circulația. Eu nu fac filosofie, mă interesează țevile de pe Ștefan cel Mare, de pe Panduri, de groapa de la Băneasa. De aceea Bucureștiul are nevoie de un manager, nu de un filosof”, a mai spus social-democratul.

În privința relației cu premierul Ilie Bolojan, Băluță a afirmat că vede în negociere o formă de eficiență administrativă. El a precizat că nu s-a plâns niciodată de întârzierea plăților pentru lucrările la Planșeul Unirii și că, deși situația nu a fost simplă, a reușit să obțină o parte din fondurile necesare.

„Ați văzut că nu m-am plâns niciodată că nu mi-a plătit lucrările de la planșeul Unirii. Și am fost persuasiv și mi-a dat o parte din bani. Asta face diferența, oamenii care găsesc soluții. În 2027 va fi gata Planșeul Unirii și atunci vom începe și lucrările pentru conexiunea est-vest, unirea liniilor de tramvai”, a mai declarat Daniel Băluță.

Acesta a prezentat și o serie de obiective ambițioase pentru următorii doi ani și jumătate, în cazul în care va prelua conducerea Capitalei. Printre acestea se numără fuziunea dintre Termoenergetica și Elcen, semnarea contractelor pentru două noi CET-uri, realizarea pasajului peste calea ferată de la Petricani, finalizarea proiectului Prelungirea Ghencea și reducerea cu 40% a timpului de deplasare între nordul și sudul orașului.

Problema traficului din București a fost comentată și de Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL pentru Primăria Capitalei. Într-o intervenție la DC News, acesta a spus că soluția esențială nu constă în extinderea infrastructurii rutiere, deoarece astfel de măsuri, precum construirea de noi pasaje sau lărgirea bulevardelor, nu fac decât să atragă și mai multe mașini.

El a arătat că experiența orașelor americane demonstrează că astfel de intervenții nu reduc timpul de deplasare, motiv pentru care multe capitale europene au adoptat o strategie centrată pe transportul public.

Ciucu a explicat că un sistem de transport în comun eficient trebuie să fie încăpător, punctual, predictibil și curat, astfel încât oamenii să fie motivați să renunțe la mașină.

„Miza esențială este schimbarea comportamentului de mobilitate al oamenilor. Acesta este obiectivul. Adică, dacă faci mai multe poduri, mai multe pasaje, mai multe prelungiri, penetrări, supra-lărgiri și tot ce s-a întâmplat, atunci vei atrage și mai multe mașini. Vei încuraja mersul auto individual. S-a încercat acest lucru în foarte multe orașe, în special americane. Nu s-a îmbunătățit timpul de trafic, adică timpul de deplasare. Atunci, alternativa pe care au adoptat-o multe orașe europene a fost să investească suficient în transportul în comun, astfel încât oamenii să-și schimbe comportamentul de mobilitate. Asta înseamnă că trebuie să ai un transport în comun încăpător, ca să nu stai în aglomerație, predictibil, să vină mereu la timp, cu o frecvență foarte clar specificată și să fie curat. Pur și simplu să-ți placă să mergi cu el. E important să poți să ajungi din punctul A în punctul C, trecând prin punctul B, să fie interconectate, într-un timp rezonabil. Oferi oamenilor această alternativă”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a subliniat importanța benzilor dedicate care pot garanta un timp de deplasare constant și necesitatea suplimentării numărului de autobuze și troleibuze pentru creșterea frecvenței.

În opinia sa, un sistem modern de tip park-and-ride la intrările în oraș ar putea determina mulți navetiști să își schimbe comportamentul de mobilitate.

Primarul Sectorului 6 a mai vorbit și despre necesitatea măsurilor de descurajare a deplasării cu mașina personală. El a exemplificat cu situațiile în care trotuarele din zonele centrale sunt ocupate de mașini parcate ilegal, fenomen pe care orașele civilizate l-au eliminat.

Ciucu a susținut că, prin aplicarea fermă a unor astfel de măsuri, schimbarea comportamentului urban se poate produce, dar în timp, nu imediat.