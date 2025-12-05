Șeful BMW Group, Oliver Zipse, afirmă că, dacă se păstrează tendințele din ultimii patru sau cinci ani, ponderea vehiculelor electrice în Europa ar putea ajunge în 2035 la aproximativ 50%. Acest nivel este însă mult sub pragul de 100% prevăzut de legislația actuală a Uniunii Europene, care presupune eliminarea vânzării mașinilor cu motoare cu combustie.

Zipse atrage atenția că așteptările politice nu țin cont de comportamentul real al consumatorilor și de capacitatea infrastructurii de a susține o tranziție completă într-un interval atât de scurt.

Un alt argument prezentat de liderul BMW este faptul că Uniunea Europeană este singura regiune majoră care a decis interzicerea totală a motoarelor cu combustie internă. Potrivit acestuia, nici Statele Unite, nici China sau alte piețe globale importante nu au adoptat o abordare similară.

Această diferență de strategie riscă să afecteze competitivitatea producătorilor europeni, care sunt obligați să suporte costuri foarte mari pentru electrificare, fără garanția că piața va putea absorbi aceste investiții.

Oliver Zipse avertizează că păstrarea regulilor actuale, fără adaptări la dinamica pieței, ar putea avea consecințe grave. Constructorii auto europeni investesc miliarde de euro în dezvoltarea de modele electrice, însă volumele de vânzări nu sunt suficiente pentru recuperarea acestor sume.

„Menținerea legislației actuale fără alinierea la dinamica pieței ar putea avea consecințe grave”, spune Zipse.

În opinia sa, riscul este ca unele companii să nu poată susține financiar această tranziție într-un ritm forțat, ceea ce ar afecta întreaga industrie auto europeană.

BMW susține ideea de neutralitate tehnologică, care ar permite existența mai multor tipuri de propulsie și după 2035. O astfel de abordare ar putea menține în ofertă anumite motoare cu combustie, fără a ignora obiectivele de mediu, și ar oferi clienților mai multe opțiuni.

În acest context, compania germană susține și rolul automobilelor plug-in hybrid, pe fondul unei cereri în creștere din partea pieței, chiar dacă acestea ridică probleme privind emisiile reale de CO2.

Comisia Europeană a modificat formula de calcul pentru emisiile mașinilor plug-in hybrid, după ce studii au arătat că acestea poluează mai mult în utilizarea reală decât în testele oficiale. Această schimbare va influența contribuția acestor modele la media de emisii a constructorilor și va amplifica presiunea asupra companiilor auto.

Oliver Zipse se distanțează și de unele cereri formulate de alți producători, precum extinderea perioadei de calcul a mediei emisiilor la cinci ani. El susține revenirea la calculul anual, dar cu reducerea limitelor de emisii cu opt procente.

Pe 10 decembrie, Comisia Europeană urmează să anunțe un pachet de sprijin pentru industria auto, care ar putea include ajustări ale legislației privind mașinile cu combustie și eventual schimbări în regulile de emisii.