Uniunea Europeană pregătește cea mai mare schimbare la regulile de circulație din ultimele decenii, prin actualizarea regulilor pentru permisul de conducere. Noile reguli vor afecta milioane de șoferi și viitori șoferi din toate țările UE. Printre schimbări se numără: sancțiuni care se aplică și în alte țări, un permis digital pe telefon, reguli noi pentru șoferii începători și modificări importante în transporturi.

În Europa, zilnic au loc accidente grave, iar peste 20.000 de oameni mor anual în trafic. Scopul UE este să facă șoselele mai sigure și să modernizeze accesul la meseriile din transport.

O schimbare importantă este că interdicțiile de a conduce date într-o țară vor fi recunoscute și în celelalte țări UE. De exemplu, dacă cineva își pierde permisul în Italia, Franța sau Germania, nu îl va putea folosi în România sau în alt stat membru. Aceasta este considerată cea mai importantă măsură și vizează reducerea accidentelor provocate de șoferii care ignoră sancțiunile din străinătate.

Viitorii șoferi vor trebui să învețe mai mult decât regulile normale: vor avea cursuri despre unghiul mort, folosirea corectă a telefonului și protejarea pietonilor și bicicliștilor. Perioada de probă va fi de cel puțin doi ani în toată UE, iar șoferii de 17 ani vor putea conduce în prezența unui adult.

O noutate așteptată de tineri este permisul digital, care va fi disponibil pe telefon începând cu 2030.

Reforma aduce schimbări importante pentru transportatori și pentru cei care călătoresc mult. Cu un permis auto de categoria B și o probă suplimentară, vei putea conduce rulote de până la 4,25 tone.

Vârsta minimă pentru a conduce camioane scade de la 21 la 18 ani, iar pentru autobuze de la 24 la 21 de ani. Scopul este să se reducă lipsa mare de șoferi profesioniști și să se ajute industria transporturilor, care are nevoie de personal.

Noile reguli țin cont și de vehiculele electrice sau cu rezervoare speciale, permițând greutăți mai mari pentru că bateriile sunt mai grele. Specialiștii spun că toate schimbările vor fi aplicate complet până în 2028, când Europa va avea drumuri mai sigure și mai moderne.

În Germania, obținerea permisului a devenit scumpă pentru tineri. În 2024, costurile au crescut cu 5,8%, iar acum un permis auto ajunge în medie la 3.400 de euro, uneori chiar 4.500 de euro în anumite zone. Pentru a reduce aceste cheltuieli, ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, vrea să facă mai flexibilă partea teoretică a pregătirii.

Planul propus permite ca partea teoretică a cursului de șofer să se facă online. Cursurile ar putea fi complet pe internet, prin aplicații sau platforme speciale, fără să mai fie nevoie să mergi la ore fizic.

Astfel, cursanții economisesc timp și bani pe transport, iar școlile de șoferi nu mai cheltuiesc atât pe săli. Reforma aduce mai multă flexibilitate și face mai ușor accesul pentru viitorii șoferi, fără să scadă calitatea pregătirii.