Noile norme Euro 7. Pentru mașinile pe benzină, toate vehiculele vor trebui să respecte limite suplimentare privind particulele emise. Producătorii vor trebui să demonstreze la fiecare opt ani că monoxidul de carbon nu depășește 1.000 mg.

Mai mult, toate autoturismele vor fi echipate cu un sistem „OnBoard” care monitorizează în timp real motorul și componentele de mediu pentru a preveni manipulările sau defecțiunile ascunse.

Norma Euro 7 introduce, pentru prima dată, standarde pentru vehiculele electrice. Bateriile acestora trebuie să își păstreze cel puțin 80% din capacitate după cinci ani sau 100.000 km parcurși, oferind cumpărătorilor garanția durabilității și reducând riscul achiziției unei mașini cu baterie degradată.

Euro 7 reglementează, totodată, particulele provenite din uzura anvelopelor și frânelor. Șoferii vor trebui să utilizeze doar anvelope conforme noilor norme, iar producătorii vor dezvolta materiale mai curate și mai rezistente. Această cerință se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor electrice, potrivit informațiilor publicate de Ruhr24.

Normele modifică și transportul greu, stabilind obiective clare pentru flote: reducere cu 15% a emisiilor până în 2025, cu 65% până în 2035 și cu 90% până în 2040 față de nivelurile din 2020.

Aceasta va determina companiile să investească în electrificare, hidrogen și alte tehnologii cu emisii reduse, având ca scop decarbonizarea aproape completă a transportului greu până în 2040.

O altă schimbare majoră din 2026 va fi creșterea taxei pe CO₂ de la 50 la 65 de euro pe tonă, ceea ce va conduce la scumpirea benzinei și motorinei, costul suplimentar fiind transferat direct către consumatori.

Începând din septembrie 2026, toate mașinile noi vor trebui să permită accesul automat la datele vehiculului, conform EU Data Act.

Producătorii vor furniza aceste informații șoferilor prin aplicații sau interfețe dedicate, iar utilizatorii vor putea decide cine are acces la datele generate de vehicul, eliminând zone „ascunse” de informații la care doar producătorii aveau acces anterior.

Amintim că propunerile Euro 7 au generat numeroase discutii intre producatorii auto si autoritatile europene. Criticile principale includ următoarele puncte: