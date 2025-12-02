Decorațiunile considerate în general legale includ accesorii non-luminoase, precum coarnele de ren, nasul roșu, stickerele tematice, jucăriile de pluș sau panglicile, atâta timp cât acestea nu modifică structura mașinii, nu afectează sistemele tehnice cum ar fi farurile sau frânele și nu restricționează vizibilitatea șoferului.

Accesorii ușoare, bine fixate, care nu interferează cu siguranța circulației, sunt, în general, tolerate de polițiști.

Problemele apar atunci când decorațiunile implică luminițe festive, fie ele LED sau clasice, deoarece acestea pot fi confundate cu semnalizările auto și pot distrage atenția celorlalți participanți la trafic.

„Aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare”, arată Articolul 102, alin. (1), lit. 36.

Modificările asupra farurilor, stopurilor, semnalizărilor sau sistemelor electrice, precum și decorațiunile care blochează vizibilitatea prin parbriz sau geamuri laterale sau care împiedică citirea plăcuței de înmatriculare sunt considerate ilegale.

„Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole şi forestiere şi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate”, arată legea.

Practic, orice instalație luminoasă sau sistem de iluminare neomologat poate transforma mașina într-un vehicul modificat neconform cu Codul Rutier.

Șoferii care aleg să decoreze mașinile cu astfel de accesorii riscă amenzi cuprinse între aproximativ 870 și 1.160 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. În cazuri mai serioase, cum ar fi modificările care afectează semnalizarea sau vizibilitatea, poate fi reținut talonul mașinii sau vehiculul poate fi scos din circulație.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a abordat în trecut acest subiect și a explicat că decorațiunile sunt permise cât timp șoferii nu intervin „asupra caroseriei, sistemelor de frânare, dispozitivelor de iluminare și sonore”. În aceste cazuri, conducătorii auto nu vor fi sancționați de poliție.

Autoritățile au semnalat în anii trecuți mai multe situații în care decorațiunile festive, cum ar fi luminițele care decorau din abundență anumite mașini, au atras sancțiuni substanțiale pentru respectivii conducători auto.