Ungaria va mări amenzile pentru camioane începând cu data de 1 ianuarie, iar unele sancțiuni vor fi chiar dublate, ca parte a unui pachet de măsuri menite să reglementeze mai strict circulația vehiculelor grele pe drumurile din țară.

Guvernul Ungariei a decis să aplice aceste creșteri semnificative ale amenzilor, iar noile reguli, care au fost deja publicate în Monitorul Oficial, se concentrează în special pe șoferii care intră pe drumuri interzise camioanelor, care nu respectă regulile de circulație dedicate vehiculelor grele sau care ignoră indicatoarele ce limitează greutatea maximă a acestora.

Măsurile vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie, concomitent cu schimbările planificate în sistemul de taxare a drumurilor, și au ca scop principal reducerea traficului greu pe drumurile secundare, unde circulația camioanelor nu este permisă în mod normal.

Majoritatea amenzilor vor crește în medie cu aproximativ 30%, însă în anumite situații acestea se vor dubla, ajungând la sume semnificative. De exemplu, amenzile obișnuite, care până acum variau între 37.000 și 70.000 de forinți în funcție de categoria vehiculului, vor fi majorate la valori între 48.000 și 91.000 de forinți, iar încălcarea indicatoarelor de tip „acces interzis pentru camioane” sau depășirea limitelor de tonaj poate duce la sancțiuni care cresc de la 47.000 la 100.000 de forinți.

Șoferii de camioane și de vehicule grele sunt avertizați să respecte regulile și să evite drumurile unde nu au drept de circulație, pentru a nu risca amenzi foarte mari, iar aplicarea ordonanței va începe exact de la 1 ianuarie.

Tot în aceeași zi, Serviciile Naționale de Plată a Taxelor de Drum (NÚSZ) vor fi desființate, iar toate responsabilitățile lor privind taxele de drum vor fi preluate de Magyar Közút Nonprofit Zrt., organizație care va beneficia gratuit de echipamentele, angajații și resursele necesare pentru continuarea activității.

Autoritățile maghiare au precizat că această reorganizare urmărește să crească eficiența funcționării sistemului, să reducă costurile de întreținere și dezvoltare, precum și cheltuielile generate de colaborarea cu furnizorii externi.

În plus, o parte mai mare din veniturile obținute din taxele de drum va fi folosită direct pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere din Ungaria, fără ca utilizatorii drumurilor să fie nevoiți să plătească sume suplimentare.