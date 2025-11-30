Creșterea alarmantă a accidentelor cu trotinete electrice determină autoritățile să ia măsuri mai stricte pentru protecția minorilor. Un proiect de lege recent depus în Parlament propune ca părinții sau tutorii copiilor sub 14 ani să fie direct răspunzători atunci când aceștia folosesc trotinete pe drumurile publice.

Potrivit propunerii legislative, amenzile aplicate adulților pot ajunge până la 1.620 de lei, iar în cazul producerii unui accident, aceștia vor fi trași și la răspundere civilă pentru eventualele prejudicii. Inițiativa urmărește să responsabilizeze părinții, într-un context în care numărul incidentelor cu trotinete electrice a crescut constant în ultimii ani.

Datele statistice arată că între 2021 și 2024 au fost înregistrate 396 de accidente grave implicând trotinete electrice, soldate cu 24 de decese și peste 370 de persoane rănite grav. Legea actuală interzice minorilor sub 14 ani să circule cu astfel de vehicule pe drumurile publice, însă polițiștii reclamă că lipsa unei sancțiuni directe pentru părinți a lăsat multe cazuri fără răspundere concretă.

Proiectul stabilește clar obligațiile adulților: aceștia trebuie să prevină utilizarea trotinetelor electrice de către copiii lor și riscă sancțiuni din clasa a III-a (6–8 puncte-amendă, echivalentul a 1.215–1.620 lei) în cazul nerespectării regulilor. În plus, părinții vor răspunde civil pentru pagubele materiale sau vătămările provocate de minor.

Practic, orice abatere comisă de copil devine responsabilitatea adultului:

dacă minorul este prins în trafic fără a provoca accident, părintele este amendat;

dacă minorul provoacă un incident fără urmări penale, părintele răspunde atât contravențional, cât și civil.

În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit o prezență obișnuită în marile orașe, însă problemele de siguranță au determinat autoritățile să ia măsuri drastice. Unele capitale europene au ajuns chiar să interzică complet serviciile de închiriere a acestor vehicule.

Paris a devenit primul oraș european care a renunțat la serviciile de închiriere a trotinetelor electrice, în urma unui referendum local, interdicția fiind aplicată din 1 septembrie 2023. În aceeași direcție, Madrid a adoptat măsura de a elimina complet trotinetele electrice de închiriat.

De asemenea, Praga pregătește o interdicție similară începând cu ianuarie 2026, invocând haosul și problemele de siguranță cauzate de acestea. În România, Constanța a fost primul oraș care a luat o decizie de acest tip, eliminând trotinetele electrice publice din circulația urbană.

Pe de altă parte, numeroase țări au optat pentru reglementări stricte, fără a interzice complet trotinetele. În Franța, circulația pe trotuare este interzisă, cu excepția pistelor dedicate, iar nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi de până la 135 de euro.

Finlanda a stabilit o limită de vârstă, interzicând minorilor sub 15 ani să utilizeze trotinetele electrice, iar Italia a introdus reguli naționale stricte privind siguranța. Belgia intenționează să limiteze viteza trotinetelor, în contextul creșterii accidentelor.

Tendința generală în Europa este de a spori siguranța prin reguli clare privind viteza, locurile de circulație și parcarea trotinetelor electrice, mai degrabă decât prin interdicții totale la nivel național. Autoritățile caută astfel un echilibru între mobilitate urbană modernă și protecția participanților la trafic.