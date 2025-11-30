Stela Furcovici și-a câștigat locul în memoria publicului prin interpretarea Ecaterinei Teodoroiu, în filmul regizat de Dinu Cocea. Povestea ei în cinematografie este una neobișnuită: la momentul selecției pentru rol, ea nu era decât o simplă figurantă la teatrul din Turda, fără statut oficial de actriță.

Regizorul Dinu Cocea a descoperit-o întâmplător, într-o fotografie, și a fost imediat atras de energia și temperamentul ei. Chiar dacă la probe au participat aproximativ 200 de actrițe, inclusiv nume consacrate, Stela Furcovici s-a impus prin naturalețe, forță interioară și o vivacitate care amintea de spiritul real al Ecaterinei Teodoroiu. Cocea sublinia că, deși altele ar fi putut fi mai experimentate, nimeni nu poseda acel „temperament zurliu” care făcea personajul atât de autentic.

„M-am oprit la ea fără să o cunosc. O remarcasem într-o poză şi am chemat-o la probă. Semăna foarte bine, temperamental, cu Ecaterina Teodoroiu, despre care mă documentasem un an întreg. Stela Furcovici nu era actriţă, era «tinereancă». La teatrul din Turda era figurantă… Am dat probe cu vreo 30-40 de actriţe până să o găsesc pe ea. Actoriceşte, unele erau mult mai bune decât ea, dar nu aveau temperamentul ei zurliu. De ce zurliu? Păi, zurlie a fost şi Ecaterina Teodoroiu când a plecat printre bărbaţi, ca să lupte pe front“, îşi explica Dinu Cocea decizia.

Temperamentul său vivace a devenit legendă. O poveste celebră spune că, plictisită de ritmul filmărilor, a pretins că are o boală contagioasă, ceea ce a blocat producția timp de două săptămâni până la confirmarea faptului că era sănătoasă. Cariera academică a Stelei a fost la fel de zbuciumată: deși admisă la IATC, a fost exmatriculată după un an din cauza absențelor și a atitudinii sale neconformiste față de regim.

„M-am dus la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste să vorbesc cu directorul responsabil cu teatrele. I-am zis: «Uite-o pe Ecaterina Teodoroiu, premiul întâi pe ţară al Asociaţiei Cineaştilor pentru interpretare. Şi nu e actriţă». S-au dat câteva telefoane, s-au luat nişte măsuri şi aşa a primit Stela Furcovici statutul de actriţă. Până atunci fusese doar o figurantă“, povestea regizorul care a distribuit-o apoi și în „Iancu Jianu, haiducul” (1980) și „Iancu Jianu, zapciul” (1981).

Cariera sa a intrat însă într-un con de umbră după 1989, iar viața sa s-a încheiat tragic în anul 2000, la Turda.

În timp ce traversa neregulamentar strada, eșarfa i s-a prins în oglinda retrovizoare a unui autoturism, provocând un accident fatal. Fractura craniană suferită i-a fost fatală, iar Stela Furcovici a murit pe drum spre spital.