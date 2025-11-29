Agenţia United Agents a confirmat pentru presa britanică faptul că Tom Stoppard a murit liniştit, acasă, în prezenţa familiei.

Reprezentanţii săi au transmis, într-un comunicat difuzat de Sky News, că:

„Suntem profund îndureraţi să anunţăm că iubitul nostru client şi prieten, Tom Stoppard, a murit liniştit acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”. În aceeaşi declaraţie, agenţia a subliniat modul în care opera sa a fost definită de „strălucirea şi umanitatea lor, şi pentru umorul său, ireverenţa sa, spiritul său generos şi dragostea profundă pentru limba engleză”.

Moartea sa survine după o carieră remarcabilă, în care a câştigat patru premii Tony pentru piese care au devenit repere ale dramaturgiei moderne:

„Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi trilogia „The Coast of Utopia”.

În cinematografie, Stoppard a atins recunoaşterea globală odată cu câştigarea premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, devenit rapid un titlu emblematic al anilor ’90.

Reacţiile din lumea culturală au fost numeroase, inclusiv din partea unor artişti care l-au considerat un mentor sau un reper stilistic. Muzicianul Mick Jagger a scris public un mesaj în memoria dramaturgului, afirmând:

„Ne lasă o operă măreaţă, plină de inteligenţă şi umor. Îmi va lipsi mereu”.

Deşi Stoppard a rămas asociat în primul rând cu scena teatrală, activitatea sa a inclus proiecte ample pentru film, televiziune şi radio.

Printre lucrările care au atras atenţia publicului se numără adaptarea romanului „Anna Karenina” de Lev Tolstoi, realizată pentru filmul lansat în 2012, în care rolurile principale au fost interpretate de Keira Knightley şi Jude Law. Această versiune cinematografică a confirmat abilitatea sa de a transpune în limbaj vizual texte complexe.

Un moment important din ultimul deceniu l-a reprezentat premiera piesei „Leopoldstadt”, montată în 2020. Lucrarea, inspirată parţial din experienţa familială a dramaturgului, explorează viaţa unei comunităţi evreieşti din Viena începutului de secol XX. Piesa a fost rapid apreciată şi a primit un premiu Olivier pentru cea mai bună piesă nouă, urmat de patru premii Tony, reconfirmând statutul lui Stoppard în teatrul contemporan.

Contribuţia sa literară, întinsă pe peste 60 de ani, a fost caracterizată de interesul constant pentru teme filosofice, politice şi identitare. Publicul şi criticii au remarcat modul în care a reuşit să îmbine dialogul dens cu umorul subtil, construind un stil recognoscibil în peisajul dramaturgiei mondiale.

Născut în Cehoslovacia cu numele Tomas Straussler, Stoppard şi-a părăsit ţara în timpul ocupaţiei naziste, familia găsind refugiu în Marea Britanie. Abia mai târziu, după ce a vorbit cu rudele sale, a descoperit că toţi cei patru bunici erau evrei care au murit în lagărele de concentrare. Aceste informaţii au avut un impact profund asupra sa, influenţând modul în care a reflectat asupra identităţii şi memoriei.

Într-un interviu acordat în 1999 revistei americane Talk, dramaturgul a menţionat:

„Mă simt incredibil de norocos că nu a trebuit să supravieţuiesc sau să mor. Este o parte evidentă a ceea ce ar putea fi numit o viaţă norocoasă”.

Declaraţia a venit în contextul unei vizite făcute în oraşul său natal, Zlín, astăzi parte a Republicii Cehe, prilej cu care a rememorat circumstanţele dramatice ale copilăriei sale.

Înainte de succesul în dramaturgie, Stoppard a lucrat ca jurnalist în Bristol începând cu anul 1954. Ulterior, a devenit critic de teatru, perioadă în care a început să scrie piese pentru radio şi televiziune.

Despre acea etapă timpurie, el a afirmat într-o declaraţie consemnată de Reuters:

„Am vrut să fiu un mare jurnalist. Prima mea ambiţie era să fiu întins pe podeaua unui aeroport african, în timp ce gloanţele de mitralieră treceau pe deasupra maşinii mele de scris. Dar nu eram prea bun ca reporter. Simţeam că nu am dreptul să pun întrebări oamenilor”.

Cariera sa teatrală a luat avânt în anii ’60, odată cu premiera piesei „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” la Edinburgh Fringe Festival. Piesa, bazată pe reinterpretarea unor personaje secundare din Hamlet, a atras rapid atenţia şi a fost preluată de National Theatre, ajungând apoi pe Broadway. Succesul internaţional a fost confirmat prin premiile Tony primite în 1968, inclusiv cel pentru cea mai bună piesă.

În timp, Stoppard a acumulat o serie impresionantă de onoruri şi distincţii, printre care titlul de cavaler oferit pentru contribuţia sa la literatură. Opera sa rămâne un reper pentru profesioniştii scenei şi pentru publicul care a urmărit evoluţia dramaturgiei britanice moderne.