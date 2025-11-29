Născut în 1943, în Minneapolis, Danny Seagren a avut o carieră artistică variată, fiind descris de apropiați ca dansator, scriitor și producător, dar mai ales ca păpușar și creator de păpuși, colaborator al celebrului Jim Henson.

Această experiență l-a adus pe platourile Sesame Street, unde a dat viață unor personaje îndrăgite, inclusiv Big Bird, atât în emisiune, cât și în apariții speciale sau spectacole live, inclusiv în show-uri celebre precum Ed Sullivan Show.

De-a lungul timpului, Seagren a creat și interpretat personaje pentru alte producții îndrăgite precum Captain Kangaroo, Who’s Afraid of Opera și Miss Peach, rolul său din ultima emisiune fiind răsplătit cu un premiu Emmy de zi, conform Variety.

Un moment istoric al carierei sale a venit odată cu apariția în The Electric Company, unde a devenit prima versiune televizată a lui Spider-Man, într-un format dedicat publicului tânăr, alături de actori precum Rita Moreno și Morgan Freeman.

Deși personajul a avut numeroase interpretări de-a lungul timpului, prima versiune, interpretată de Seagren, era foarte diferită de cele care au urmat. El a lucrat pentru The Electric Company în ultimii ani ai emisiunii, interpretându-l pe Spider-Man în sketch-uri scurte, numite Spidey Super Stories. Acestea combinau primele tehnici de ecran verde cu cadre inspirate din benzi desenate, creând schițe colorate de 2-3 minute care surprindeau perfect spiritul personajului.

„Nu m-am simțit niciodată ridicol. Eram concentrat să fiu un super-erou. Cred că înainte să mă aleagă, au văzut niște tipi musculoși, dar care nu se puteau mișca. A trebuit să fiu puțin exagerat pentru rolul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult să fac asta. Așteptam mereu cu nerăbdare zilele de filmare”, spunea regretatul actor despre acest rol.

În anii maturității, Danny Seagren s-a bucurat de întâlnirile cu fanii deveniți adulți la diverse convenții, unde era primit cu afecțiune pentru contribuția sa la copilăria mai multor generații.

După o perioadă de activitate în New York, s-a retras în Little River, Carolina de Sud. În urma sa rămân partenera de viață Kate Vereau, fratele său Dr. Stephen L. Seagren, soția acestuia Jill R. Seagren și nepotul Sean G. Seagren.

„Danny va fi profund regretat de familia sa, de prieteni și de toți cei din comunitatea în care i-a plăcut să trăiască”, au scris membrii familiei în necrolog.

Familia a transmis că o ceremonie comemorativă va fi organizată ulterior, iar cei care doresc să îi onoreze memoria pot face donații către Entertainment Community Fund.