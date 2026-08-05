Actrița din „Spider-Man: No Way Home” a murit. Povestea neștiută din spatele rolului

Mary Egida Rivera, actrița care a devenit cunoscută publicului din întreaga lume după apariția sa în filmul „Spider-Man: No Way Home”, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Deși a avut o singură scenă în producția Marvel, momentul în care a apărut pe ecran a rămas unul dintre cele mai distribuite și comentate din Universul Cinematografic Marvel.

Mary Rivera a murit la Honolulu, în statul american Hawaii, după ce a suferit un accident vascular cerebral care a provocat intrarea sa în comă.

Născută în provincia Iloilo, din Filipine, Rivera și-a dedicat cea mai mare parte a vieții activității didactice și misiunilor religioase, înainte ca o audiție neașteptată să îi schimbe complet parcursul și să o aducă în atenția fanilor francizei Spider-Man.

Informația despre decesul actriței a devenit publică în această săptămână, la scurt timp după lansarea filmului „Spider-Man: Brand New Day”, care a înregistrat rezultate remarcabile la box office.

Înainte de a obține rolul bunicii lui Ned Leeds, cunoscută drept „Lola”, Mary Rivera nu avea experiență profesională în actorie. Fiica sa, Angela Kelly, a observat pe Facebook un anunț prin care era căutată o actriță filipineză cu vârsta cuprinsă între 50 și 90 de ani și a încurajat-o să participe la audiție, ajutând-o să înregistreze materialul necesar.

Rivera a fost aleasă pentru rol și apare într-o singură scenă, rostită în mare parte în limba tagalog. În acea secvență, personajul îi cere lui Spider-Man, interpretat de Andrew Garfield, să curețe o pânză de păianjen de pe tavanul locuinței sale.

Rest in peace, Mary Rivera. 💔 She has sadly passed away at the age of 82. Thank you for the laughter, the memories, and the unforgettable moments you gave us. This Spider-Man scene will always be one of the funniest ever filmed. Even as we mourn her loss, her performance… https://t.co/60y30OvzeG pic.twitter.com/mWd3Lozne5 — CINEMA ON SCREEN 🎬🍿 x 🔴⚪️ (@ChisomJuan89694) August 4, 2026

Momentul a devenit rapid unul dintre cele mai citate schimburi de replici din film, atât datorită efectului comic, cât și prin prezența firească a limbii și culturii filipineze într-o producție hollywoodiană de mare amploare. Într-un interviu acordat postului de radio filipinez Star FM Baguio, Mary Rivera a declarat că meritul pentru participarea la audiție îi aparține fiicei sale, care a convins-o să accepte această provocare.

Născută la 2 iunie 1943, Rivera a urmat studiile de pedagogie la Universitatea San Agustin din orașul Iloilo, pe care le-a absolvit în 1964. După finalizarea studiilor, a lucrat la postul de radio Kanlaon Broadcasting System.

Deși apariția sa în film este scurtă, aceasta a căpătat o semnificație aparte prin contextul în care are loc. Scena marchează prima apariție pe ecran a versiunilor lui Spider-Man interpretate de Andrew Garfield și Tobey Maguire, unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale producției. În secvență mai apar Ned, interpretat de Jacob Batalon, MJ, interpretată de Zendaya, și Peter Parker, interpretat de Tom Holland.

Pentru numeroși spectatori filipinezi, însă, personajul „Lola”, interpretat de Mary Rivera, a reprezentat adevăratul punct de atracție. Apariția sa alături de Jacob Batalon, actor filipinez-american născut în Hawaii, a oferit unul dintre rarele exemple în care două personaje filipineze împart ecranul într-o producție americană de asemenea amploare.

La momentul lansării filmului, numeroase reacții apărute pe rețelele de socializare au evidențiat folosirea limbii tagalog într-un blockbuster Marvel și autenticitatea pe care Mary Rivera a adus-o personajului. Membrii familiei au descris acest rol drept una dintre cele mai importante realizări ale vieții sale.

Pe pagina memorială dedicată actriței a fost publicat și un mesaj care spune: „Tita Mary, în calitate de mentor și colegă a mea, ne vei lipsi enorm”. Un alt mesaj transmis de un membru al familiei evocă amintiri strânse de-a lungul mai multor decenii, de la lecțiile din copilărie până la fotografii de familie care surprind trei generații.

Potrivit unui membru al familiei, Mary Rivera a suferit un accident vascular cerebral care a impus internarea sa în spital și menținerea în viață cu ajutorul aparatelor. Medicii au informat familia că, chiar dacă s-ar fi trezit din comă, prognosticul ar fi rămas nefavorabil, iar apropiații au decis ulterior retragerea suportului vital.

Actrița îi lasă în urmă pe soțul său, Alejandro Rivera, precum și pe copiii Carmela Jones, Paul Rivera, Edwin Rivera și Angela Kelly. Familia mai este formată din 11 nepoți și patru strănepoți. Necrologul publicat online o prezintă drept o misionară pensionară a bisericii sale, despre care apropiații spun că era „foarte mânră” de rolul interpretat în seria Spider-Man.

Mary Rivera a avut o singură apariție cinematografică trecută în palmares, însă prestația sa din „Spider-Man: No Way Home” a rămas una dintre cele mai memorabile pentru numeroși spectatori ai francizei, datorită personajului „Lola” și impactului pe care l-a avut scena în limba tagalog.