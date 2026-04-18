Cazul Nadiei Fares a atras atenția opiniei publice după ce actrița a fost descoperită în stare critică într-un club exclusivist situat în zona Blanche–Montmartre din Paris. Potrivit informațiilor oficiale, Nadia Fares înota în bazin în momentul în care și-a pierdut cunoștința.

Procurorii au transmis că actrița a fost găsită pe fundul piscinei, într-o poziție specifică exercițiilor de yoga, ceea ce sugerează că incidentul s-a produs brusc și fără avertisment. Un alt înotător prezent în acel moment a intervenit imediat și a început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie, până la sosirea echipajelor de urgență.

Ulterior, Nadia Fares a fost transportată la spitalul Pitié-Salpêtrière din Paris, unde medicii au decis inducerea unei come artificiale. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, starea sa s-a agravat, iar actrița a suferit un stop cardiac fatal câteva zile mai târziu, scriu cei de la dailymail.co.uk.

Moartea Nadiei Fares a fost confirmată oficial de fiicele sale, Cylia și Shana Chasman, care au transmis un mesaj public profund emoționant.

„Cu o tristețe imensă anunțăm trecerea în neființă a Nadiei Farès în această zi de vineri. Franța a pierdut o mare artistă, dar pentru noi este, mai presus de toate, mama pe care tocmai am pierdut-o”, au declarat Cylia și Shana Chasman.

Actrița era mama a două fete, rezultate din căsătoria cu producătorul american Steve Chasman. Cei doi s-au căsătorit în 2002, însă relația lor s-a încheiat în urmă cu patru ani.

În trecut, Nadia Fares vorbise deschis despre viața de familie și despre alegerea de a se dedica acesteia:

„Urmându-mi soțul la Los Angeles, am simțit cu adevărat nevoia să-mi construiesc propria familie și să îmi dedic tot timpul acesteia”, declara actrița într-un interviu anterior.

Nadia Fares revenise recent în Franța după o perioadă îndelungată petrecută în Statele Unite, pregătind un nou proiect cinematografic. Actrița urma să debuteze ca regizoare în cursul acestui an, lucrând la o comedie de acțiune în colaborare cu Studios TF1.

Entuziasmul său pentru acest proiect fusese exprimat public:

„Prin muncă susținută, prin întrebări și multă perseverență, am reușit să găsesc o echipă extraordinară, iar acum lucrăm împreună la o comedie de acțiune cu Studios TF1”, declara Nadia Fares pentru Gala în luna ianuarie.

Cariera actriței a cunoscut un moment de afirmare internațională în 2001, odată cu rolul principal din filmul thriller „Les rivières pourpres” (Râuri de purpură), în care a jucat alături de Jean Reno și Vincent Cassel.

Ulterior, aceasta a devenit o prezență constantă în producții de televiziune și cinema, inclusiv în serialul Marseille, unde a interpretat personajul Vanessa d’Abrantes în 2016.

Născută în Maroc, Nadia Fares s-a mutat împreună cu familia în sudul Franței încă din copilărie. Debutul său în televiziune a avut loc în anii ’90, iar consacrarea a venit odată cu rolul din producția „Elles n’oublient jamais”, care a adus-o în atenția publicului larg.

De-a lungul vieții, Nadia Fares s-a confruntat cu mai multe probleme medicale serioase. În 2007, actrița a suferit o intervenție chirurgicală pe creier pentru tratarea unui anevrism, pe care îl descria drept o „bombă cu ceas care trebuia tratată de urgență”.

În plus, aceasta dezvăluise anterior că a trecut prin trei operații pe cord în decurs de patru ani, ceea ce indică un istoric medical complex. Aceste episoade ridică întrebări privind eventuale vulnerabilități care ar fi putut contribui la tragedia recentă.