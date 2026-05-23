Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Canada, Stewart McLean a fost văzut pentru ultima dată pe 15 mai 2026 la locuința sa din Lions Bay, o localitate situată la nord de Vancouver.

Pe 18 mai, Poliția Regală Canadiană (RCMP) din Squamish a primit o sesizare privind dispariția actorului și a început verificările. O zi mai târziu, polițiștii au făcut apel la populație pentru sprijin în găsirea acestuia, iar operațiunile de căutare au fost coordonate de echipele locale de salvare.

Ancheta a luat însă o turnură diferită pe 20 mai, când Unitatea Integrată pentru Investigarea Omuciderilor din Canada (IHIT) a preluat cazul. Investigatorii au precizat că probele descoperite în timpul verificărilor indicau faptul că Stewart McLean ar fi fost victima unei omucideri.

Pe 22 mai 2026, autoritățile au confirmat că rămășițele actorului au fost descoperite în zona Lions Bay.

Până în prezent, anchetatorii nu au făcut publică nicio informație privind cauza decesului și nici nu au anunțat existența unor suspecți sau un posibil motiv al crimei.

Investigația este coordonată de IHIT, cu sprijinul Poliției Regale Canadiene și al Serviciului Integrat de Identificare Criminalistică. Autoritățile au solicitat persoanelor care dețin informații despre dispariția lui Stewart McLean sau despre circumstanțele morții sale să contacteze linia specială dedicată anchetei.

Moartea actorului a generat numeroase reacții în lumea artistică din Canada. Jodi Caplan, agentul său de la Lucas Talent Inc., a transmis că a colaborat cu Stewart McLean timp de peste zece ani și l-a descris drept un profesionist dedicat și apreciat de colegii din industrie.

Potrivit acesteia, numeroși directori de casting și colaboratori ai actorului au transmis mesaje de condoleanțe familiei și agenției.

„Cu mare tristețe ne luăm rămas-bun de la clientul nostru drag, Stew McLean. Am avut norocul să lucrez cu Stew timp de peste 10 ani”, a scris Caplan. „A fost întotdeauna o adevărată plăcere să lucrezi cu el — dedicat, profesionist, entuziast și infinit de amuzant. Mulți directori de casting ne-au contactat pentru a transmite condoleanțe familiei lui Stew și agenției noastre, iar fiecare mesaj spune același lucru: ce om extraordinar a fost și cât de mult ne va lipsi tuturor. Odihnește-te în pace, Stew. xo”, a spus aceasta.

Înainte ca trupul său să fie găsit, agenția Lucas Talent publicase inclusiv un apel pe rețelele sociale prin care solicita ajutor pentru găsirea actorului dispărut.

În vârstă de 45 de ani, Stewart McLean era cunoscut în industria cinematografică și de televiziune din Canada. Cea mai recentă apariție a sa a fost în sezonul 7 al serialului „Virgin River”, lansat în martie 2026.

Ancheta privind circumstanțele morții sale continuă, iar autoritățile canadiene încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în perioada dintre dispariția actorului și descoperirea trupului său.