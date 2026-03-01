John Wheeler a murit pe 6 februarie, la locuința sa din Claremont, California. Informația a fost confirmată pentru The Hollywood Reporter de fiica sa, Johanna Wheeler.

Actorul a apărut în cinci musicaluri pe Broadway și a avut numeroase roluri în televiziune. A devenit cunoscut pentru interpretarea politicianului tellarit, ambasadorul Gav, în serialul Star Trek. Personajul său a apărut în episodul „Journey to Babel” din sezonul al doilea, difuzat în noiembrie 1967.

În acel episod, Wheeler a jucat alături de Mark Lenard, care îl interpreta pe Sarek. Apariția sa a fost realizată sub un machiaj complex din latex, care l-a făcut aproape de nerecunoscut.

În 1982, Wheeler a avut un rol recurent în serialul The Dukes of Hazzard, difuzat de CBS. El l-a interpretat pe domnul Rhuebottom, proprietarul unui magazin general din Hazzard County. În 1991, a jucat rolul lui William Frawley în filmul de televiziune Lucy & Desi: Before the Laughter.

Johnnie Lee Wheeler Jr. s-a născut pe 20 iunie 1930, în Corsicana, Texas. A studiat la Texas Christian University și la University of the Pacific, absolvind în 1952 cu diplomă în muzică. A servit ulterior în armata Statelor Unite timp de câțiva ani.

A cântat cu New York City Opera, experiență care l-a dus la Expoziția Mondială din 1958 de la Bruxelles, unde a interpretat musicalul „Wonderful Town”. A fost membru al Belafonte Singers, formație recompensată cu premiu Grammy și asociată cu Harry Belafonte, precum și al grupului DeCormier Singers.

Pe Broadway, a debutat în 1961 în musicalul „The Happiest Girl in the World”. Au urmat alte producții precum „Kean”, „Café Crown”, „I Had a Ball” și „Sweet Charity”, unde l-a interpretat pe Herman.

În cinema, a avut roluri în filme precum Tell Them Willie Boy Is Here, Mame, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band și Apollo 13. A apărut și în numeroase seriale, printre care The Brady Bunch, Dallas și The Golden Girls.

Un moment notabil din cariera sa a fost reclama muzicală „Grab a Bucket and Mop” pentru McDonald’s, difuzată în 1971. În spot, Wheeler apărea în rolul unui manager și își evidenția vocea de tenor alături de alți interpreți.

Actorul a fost căsătorit cu Helen Wheeler din 1959 până la decesul acesteia, în 2013. În urma sa rămân fiica sa, Johanna, fiii Christopher și Timothy, precum și nepotul Brandon.