Potrivit platformei de streaming, seria oferă publicului oportunitatea de a asculta un simbol cultural după ce acesta a trecut la cele veșnice. Eric Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan din serialul „Grey’s Anatomy”, a murit la 53 de ani, la aproape zece luni după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, boală neurodegenerativă de care a suferit și Stephen Hawking.

Actorul s-a stins din viață la exact 20 de ani de la prima sa apariție în „Grey’s Anatomy”.

Netflix a precizat că interviul a fost realizat în baza unui acord potrivit căruia episodul urma să fie difuzat doar după moartea sa. Seria „Famous Last Words” a debutat toamna trecută cu un interviu publicat postum cu cercetătoarea Jane Goodall.

La finalul interviului de aproximativ 50 de minute, Eric Dane a adresat un mesaj direct fiicelor sale, Billie și Georgia. Actorul a transmis că a încercat, chiar dacă uneori s-a poticnit, și că își amintește momentele petrecute împreună la plajă, în Santa Monica, Hawaii și Mexic, pe care le-a descris ca fiind raiul.

El a spus că a învățat patru lucruri din boală și și-a exprimat dorința ca fiicele sale să îl asculte cu adevărat.

Prima lecție a fost să trăiască în prezent. Actorul a arătat că, ani la rând, a rătăcit mental, pierdut în gânduri, regrete și îndoieli, dar că boala l-a forțat să rămână ancorat în prezent. El a transmis că trecutul conține regrete, iar viitorul rămâne necunoscut, motiv pentru care prezentul trebuie prețuit.

„Aceste cuvinte sunt pentru voi. Am încercat. Uneori m-am poticnit, dar am încercat. Per ansamblu, ne-am distrat de minune, nu-i așa? Îmi amintesc toate momentele petrecute la plajă, voi două, eu și mama – în Santa Monica, Hawaii, Mexic. Vă văd și acum jucându-vă în ocean ore întregi, micile mele sirene. Zilele acelea, joc de cuvinte intenționat, au fost raiul. Vreau să vă spun patru lucruri pe care le-am învățat din această boală și sper să nu mă ascultați doar cu urechile. Sper să mă auziți cu adevărat”. „În primul rând, trăiți acum. Chiar acum. În prezent. Este greu, dar am învățat să fac asta”, a continuat Dane. „Ani la rând am rătăcit mental, pierdut în propriile gânduri perioade lungi de timp, cufundat în autocompătimire, rușine și îndoială. Am reluat decizii în minte, m-am îndoit de mine însumi: «N-ar fi trebuit să fac asta. N-ar fi trebuit niciodată să fac cutare lucru». Gata. Din pur instinct de supraviețuire, sunt forțat să rămân în prezent. Dar nici nu vreau să fiu altundeva. Trecutul conține regrete. Viitorul rămâne necunoscut. Așa că trebuie să trăiți acum. Prezentul este tot ce aveți. Prețuiți-l. Bucurați-vă de fiecare clipă”, a mai spus acesta.

A doua lecție a fost să se îndrăgostească, nu neapărat de o persoană, ci de o pasiune. Actorul a explicat că s-a îndrăgostit de actorie la o vârstă apropiată de cea a fiicelor sale și că această iubire l-a ajutat să treacă prin cele mai dificile perioade ale vieții. A precizat că munca nu îl definește, dar îl entuziasmează și le-a îndemnat să își găsească propriul scop și să meargă până la capăt.

„În al doilea rând, îndrăgostiți-vă”, a continuat Dane. „Nu neapărat de o persoană, deși recomand și asta. Dar îndrăgostiți-vă de ceva. Găsiți-vă pasiunea, bucuria. Găsiți acel lucru care vă face să vreți să vă ridicați din pat dimineața, care vă poartă prin întreaga zi. Eu m-am îndrăgostit pentru prima dată când aveam cam vârsta voastră. M-am îndrăgostit de actorie. Acea iubire m-a ajutat, în cele din urmă, să trec prin cele mai întunecate ore, cele mai întunecate zile, cel mai întunecat an din viața mea. Încă îmi iubesc munca, încă o aștept cu nerăbdare, încă vreau să mă aflu în fața camerei și să-mi joc rolul”, a continuat el. „Munca mea nu mă definește, dar mă entuziasmează. Găsiți ceva care vă entuziasmează. Găsiți-vă drumul, scopul, visul. Apoi mergeți până la capăt. Mergeți cu adevărat până la capăt”, a subliniat actorul.

A treia lecție a fost să își aleagă cu grijă prietenii, iar a patra să lupte cu demnitate în fața provocărilor, fie ele de sănătate sau de altă natură. Actorul a transmis că boala îi poate lua trupul, dar nu și spiritul.

La final, Eric Dane le-a spus fiicelor sale că sunt inima lui și că le iubește, precizând că acestea sunt ultimele sale cuvinte.

„Billie și Georgia, voi sunteți inima mea. Sunteți totul pentru mine. Noapte bună. Vă iubesc. Acestea sunt ultimele mele cuvinte”, a spus Dane la finalul interviului.

Billie și Georgia, fiicele actorului și ale actriței Rebecca Gayheart, au 15 și 14 ani.