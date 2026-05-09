Doliu în lumea filmului românesc. Actorul român Ioan Isaiu a murit sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani, în timpul unor filmări desfășurate în București. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, artistul ar fi suferit un infarct, iar echipele medicale chemate de urgență au încercat să îl resusciteze, însă fără rezultat.

Decesul său a survenit brusc, în timpul activității profesionale, ceea ce a șocat colegii de platou și comunitatea artistică din România.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. A fost format în spiritul școlii teatrale clujene și a devenit rapid un actor activ pe scena națională.

După absolvire, a fost angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a jucat în două perioade importante ale carierei sale (1995–2001 și din 2017). De-a lungul timpului, a interpretat roluri în spectacole semnate de mari dramaturgi precum Shakespeare, Caragiale, Ionesco, Cehov sau Marin Preda.

Regizori importanți ai teatrului românesc, precum Gábor Tompa, Alexandru Dabija, Mihai Măniuțiu sau Victor Ioan Frunză, l-au distribuit în producții de referință, consolidându-i statutul de actor versatil.

Pe lângă activitatea din teatru, Ioan Isaiu a devenit cunoscut publicului larg prin rolurile din serialele TV românești din anii 2000.

Printre cele mai importante producții în care a apărut se numără:

„Secretul Mariei”

„Vocea Inimii”

„Aniela”

„Îngerașii”

„Iubire și onoare”

„Îngeri pierduți”

În aceste producții, actorul a interpretat personaje diverse, de la roluri dramatice la figuri complexe din povești de familie sau dramă romantică, devenind o prezență constantă pe micile ecrane.

Tip Producție Rol / contribuție Serial TV Secretul Mariei Octavian Bărbulescu Serial TV Vocea Inimii Bogdan Popovici Serial TV Aniela Dumitru „Mitică” Lăptaru Serial TV Iubire și onoare Dan Stuttman Serial TV Îngerașii rol secundar Serial TV Îngeri pierduți Alex Film / TV Oportuniștii actor Film / TV Zavera actor Emisiune TV Noaptea erorilor (Antena 1) interpret, prezentator Proiect TV Minunile lui Tămaș (Look TV) scenarist, interpret Teatru Pietonul aerului actor Teatru O noapte furtunoasă actor Teatru Furtuna actor Teatru Cel mai iubit dintre pământeni actor Teatru Țiganiada actor Teatru Meșterul Manole actor

Pe lângă cariera din România, Ioan Isaiu a avut și experiențe profesionale internaționale. La începutul anilor 2000, a lucrat ca impresar artistic în Noua Zeelandă și Singapore, unde a organizat evenimente și a promovat artiști români.

Ulterior, a revenit în România, reluând activitatea teatrală și colaborările în televiziune. A fost implicat și în proiecte independente, precum și în producții TV în calitate de scenarist și interpret.

Ioan Isaiu rămâne asociat cu două direcții majore ale scenei artistice românești: teatrul clujean și serialele TV care au definit anii 2000.

Prin rolurile sale, actorul a contribuit la popularizarea teatrului și a producțiilor televizate românești, fiind apreciat pentru prezența scenică și versatilitatea interpretativă.

Dispariția sa lasă un gol în lumea artistică, atât în mediul teatral, cât și în rândul publicului care l-a urmărit de-a lungul carierei.