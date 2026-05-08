Piața asigurărilor de viață din România a înregistrat anul trecut o despăgubire record, care a depășit pragul de 1,3 milioane de lei, sumă achitată în contextul unei îmbolnăviri grave. Cazul a implicat un pacient oncologic, iar plata a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment critic, când presiunea nu a fost doar medicală, ci și economică.

Informațiile au fost comunicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), organizație care reunește 22 de companii de profil și care deține o pondere majoritară pe piața locală de asigurări.

Potrivit datelor transmise de industrie, cele mai mari cinci despăgubiri plătite în baza asigurărilor de viață au cumulat peste 5,3 milioane de lei. Aceste sume au fost acordate fie persoanelor afectate de boli grave, fie familiilor acestora, în cazuri de deces.

Reprezentanții industriei subliniază că aceste polițe funcționează ca un mecanism concret de protecție financiară, oferind resurse esențiale atunci când veniturile sunt afectate de probleme medicale sau evenimente neprevăzute.

Datele din „Barometrul Bunăstării” indică faptul că în România există un deficit de protecție financiară de aproximativ 165.400 lei per familie. Această valoare reflectă diferența dintre resursele disponibile și nevoile reale în situații de criză, precum îmbolnăviri grave sau pierderea unui membru al familiei.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că nivelul de educație financiară rămâne o vulnerabilitate importantă, ceea ce influențează direct gradul de acoperire prin asigurări.

Potrivit reprezentanților UNSAR, asigurările de viață nu oferă doar sprijin în caz de deces, ci și protecție în fața unor riscuri medicale majore, permițând accesul la tratament și susținerea perioadei de recuperare.

Se subliniază că, în multe state membre OCDE, astfel de produse beneficiază de facilități fiscale, tocmai pentru a încuraja utilizarea lor și pentru a crește nivelul de reziliență financiară al populației.

Primul trimestru din 2026 confirmă presiunea tot mai mare asupra pieței de asigurări din România, cu despăgubiri totale de aproximativ 600 milioane lei plătite de Groupama pe toate liniile de business.

Datele reflectă atât frecvența ridicată a evenimentelor neprevăzute, cât și complexitatea riscurilor acoperite prin polițe RCA, CASCO, asigurări de locuință, răspundere civilă și produse corporate.

Cea mai mare daună individuală din perioada analizată a fost de aproximativ 2,7 milioane lei, acordată în baza unei polițe de răspundere civilă auto (RCA).

Cazul a avut la bază un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, ceea ce evidențiază impactul financiar major al evenimentelor rutiere grave și rolul esențial al polițelor obligatorii în protecția financiară.

Categoria despăgubirii Tip eveniment / asigurare Valoare estimată Detalii relevante 2 daune cumulate CASCO + RCA > 3 milioane lei Evenimente auto majore (accident + daune asociate) 1 daună majoră Asigurări de clădiri / eveniment meteo > 2,5 milioane lei Ninsori abundente și cedarea structurii unui pavilion de evenimente 3 daune cumulate CASCO, locuințe, răspundere civilă corporate > 1 milion lei Riscuri mixte: auto, proprietăți și răspundere civilă în mediul corporate

Pe segmentul de asigurări de persoane, Groupama a achitat aproximativ 30 milioane lei în primele trei luni ale anului.

Cea mai mare despăgubire din această categorie a fost de 245.000 lei, acordată pentru un eveniment medical grav apărut în timpul unei călătorii în Statele Unite ale Americii, printr-o poliță de asigurare de călătorie.

Un trend important în 2026 este digitalizarea accelerată a procesului de notificare a daunelor:

50% dintre avizările CASCO sunt realizate online

40% dintre avizările RCA sunt digitale

33% dintre avizările pentru locuințe cu extra-acoperiri sunt online

Această evoluție indică o tranziție clară către procese simplificate și acces rapid la servicii.