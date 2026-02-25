Anunțul cu privire la moartea legendarei actrițe a fost făcut de Joshua Ellis, fost agent de presă pe Broadway și coleg al actriței. Sondra Lee era cunoscută în special pentru rolul Tiger Lily, interpretat alături de Mary Martin în producția „Peter Pan”. De asemenea, ea a creat personajul Minnie Fay în producția originală a musicalului „Hello, Dolly!”.

De-a lungul carierei, a lucrat și s-a împrietenit cu numeroase vedete de la Hollywood. A jucat alături de Robert Redford, Angela Lansbury și Betty Grable și le-a antrenat pe Jane Fonda și Amy Adams. În cinematografie, Sondra Lee a apărut în filmul din 1960 „La Dolce Vita”, alături de Anita Ekberg.

Potrivit sursei citate, artista a crescut în New Jersey și a studiat baletul la Carnegie Hall, sub îndrumarea Verei Nemtchinova. La începutul carierei sale, în New Jersey, a petrecut timp pe scenă și la repetiții cu nume precum Buddy Hackett, Red Buttons, Jack Carter și Joey Adams, potrivit Daily Mail.

După mutarea în New York City, a învățat de la Maureen Stapleton și Marlon Brando, acesta din urmă devenindu-i un prieten de lungă durată. În anii 1950, Sondra Lee a lucrat în Europa cu trupele „La Revue des Ballets de Paris” și „Ballets: U.S.A”, în Spoleto și Florența. În 1958, a jucat într-o producție NBC a piesei „Hansel și Gretel”.

Regizorul Federico Fellini a distribuit-o în rolul unei balerine americane în scena finală a petrecerii din filmul „La Dolce Vita”, lansat în 1960. Ulterior, actrița s-a întors pe Broadway, unde a jucat în „Hotel Paradiso”, alături de Bert Lahr și Angela Lansbury în rolurile principale. De asemenea, a apărut alături de Robert Redford în „Sunday In New York”.

Începând cu anii 1980, Sondra Lee a devenit coach, colaborând cu Jane Fonda, Sally Field și Amy Adams. A oferit consultanță pentru producții precum „Places in the Heart”, „The Last of the Mohicans” și „The Morning After”.

Ultima sa apariție publică a avut loc la Carnegie Hall, pe 23 iunie 2025, în cadrul concertului „Hello, Dolly! In Concert”. În 2009, artista și-a publicat volumul de memorii intitulat „I’ve Slept with Everybody: A Memoir”, în care a relatat experiențele trăite în cei 50 de ani de carieră în showbiz. O celebrare a vieții și carierei sale este programată să aibă loc pe Broadway în cursul anului 2026.